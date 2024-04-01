Пономарев: Руководство Руха не давит на ребят и не требует от команды моментального результата

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев подвел итог матча 22-го тура УПЛ с ЛНЗ (1:0) .

"Мы понимали, что будет сложная игра против неудобного соперника, и она такая и получилась. Я благодарен ребятам, что они сумели все-таки вырвать эту победу. Такие матчи, где мы проявляем характер, очень важны для прогресса команды. Мы всегда говорим футболистов, чтобы они до финального свистка не выключались из игры, поэтому очень ценно, что ребята получили такой результат.

Доволен тем, как проявили себя Виталий Холод и Олег Федор. Очень хочется, чтобы у нас в команде было 18-20 футболистов примерно одного уровня, чтобы они могли полноценно заменить друг друга. Из-за травм не могут играть Юрий Климчук и Марко Сапуга, дисквалифицированный Виталий Роман, Ярославу Карабину недавно вырезали аппендицит. И хотя эти важные для нас футболисты сегодня не сыграли, но заменившие их игроки сыграли очень достойно. В нашем составе много ребят, которые могут себя проявить: игроки из "Руха-2", команды U-19, а сегодня в заявке был 16-летний Мухаммад Джурабаев из команды U-16. У нас есть стратегия на каждый матч и в соответствии с ней мы выбираем стартовый состав. Будут играть те игроки, которые лучше всего подготовлены к матчу.

Сегодня нам не удалось сыграть с привычной интенсивностью. ЛНЗ – тяжелый оппонент, не дающий сыграть сопернику. Было много борьбы и игра складывалась по сценарию черкасской команды. Возможно, свою роль сыграло то, что семь наших футболистов играли за молодежную и олимпийскую сборные Украины и пропустили значительную часть подготовки к этому матчу. Следовательно, не все были в оптимальных кондициях и это повлияло на нашу игру.

Остап Притула был уверен, что качественно пробьет пенальти, поэтому никто не возражал. Наши штатные пенальтисты не могли подойти к "точке": Юрий Климчук травмирован, а Денис Пидгурский на тот момент уже был заменен. Хорошо, что Притула взял на себя ответственность и уже в компенсированное время хладнокровно реализовал свою попытку. Это психологически трудный момент и Остап отлично с ним справился.

Очень чувствовалась поддержка зрителей на трибунах. Мы играем в футбол в первую очередь для болельщиков, и нам удалось их порадовать хорошим результатом. Игра в присутствии зрителей отличается от того, в какой атмосфере проходили матчи в первой части сезона. Эта поддержка прибавила ребятам сил и гнала их в атаку.

Хочу поблагодарить руководство клуба, которое не давит на ребят и не требует от команды моментального результата. Все понимают, что сейчас идет работа на перспективу, у нас ведь молодая команда. Перед началом сезона у нас была задача создать конкурентоспособный коллектив, и она остается в силе", - сказал Пономарев.