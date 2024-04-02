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Динамо объявило претендентов на звание лучшего игрока марта. В списке - 5 футболистов

Премьер-лига

Голосование для болельщиков в теле новости

Динамо объявило претендентов на звание лучшего игрока марта. В списке - 5 футболистов

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" объявило о старте голосования за лучшего игрока команды по итогам марта.

В этом месяце "бело-синие" провели четыре поединка. По итогам каждого из них болельщики выбирали самого полезного игрока матча.

Пятеро игроков, набравших суммарно больше голосов болельщиков за эти два матча, которые состоялись в марте, стали номинантами на звание игрока месяца.

Это Назар Волошин, Георгий Бущан, Владислав Ванат, Владимир Бражко и Николай Шапаренко.

Проголосовать за лучшего игрока "Динамо" в марте можно в Телеграм-канале киевского клуба.

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Георгий Бущан Динамо (Киев) Николай Шапаренко Назар Волошин Владимир Бражко Владислав Ванат
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