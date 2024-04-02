Динамо объявило претендентов на звание лучшего игрока марта. В списке - 5 футболистов

" Динамо " объявило о старте голосования за лучшего игрока команды по итогам марта.

В этом месяце "бело-синие" провели четыре поединка. По итогам каждого из них болельщики выбирали самого полезного игрока матча.

Пятеро игроков, набравших суммарно больше голосов болельщиков за эти два матча, которые состоялись в марте, стали номинантами на звание игрока месяца.

Это Назар Волошин, Георгий Бущан, Владислав Ванат, Владимир Бражко и Николай Шапаренко.

Проголосовать за лучшего игрока "Динамо" в марте можно в Телеграм-канале киевского клуба.