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Динамо объявило претендентов на звание лучшего игрока марта. В списке - 5 футболистов
Голосование для болельщиков в теле новости
fcdynamo.com
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В этом месяце "бело-синие" провели четыре поединка. По итогам каждого из них болельщики выбирали самого полезного игрока матча.
Пятеро игроков, набравших суммарно больше голосов болельщиков за эти два матча, которые состоялись в марте, стали номинантами на звание игрока месяца.
Это Назар Волошин, Георгий Бущан, Владислав Ванат, Владимир Бражко и Николай Шапаренко.
Проголосовать за лучшего игрока "Динамо" в марте можно в Телеграм-канале киевского клуба.
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