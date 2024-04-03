Forbes: Ахметов с состоянием в 4 млрд долларов остается самым богатым украинцем

Международное издание журнала Forbes обновило рейтинг самых богатых людей в мире.

Первый в списке - французский бизнесмен Бернар Арно, состояние которого оценивается в 233 млрд. долларов.

Присутствуют в списке и украинские бизнесмены, при этом некоторые из них связаны с футболом.

Так, самым богатым украинцем (785-е место рейтинга) является президент " Шахтера " Ринат Ахметов, состояние которого издание оценивает в 4 млрд долларов. По сравнению с концом 2022 года его состояние уменьшилось на 400 миллионов долларов.

Также в топ-5 самых богатых людей Украины входят бывший владелец "Севастополя" Вадим Новинский (1,2 млрд долларов) и почетный президент "Ворсклы" Константин Жеваго (1,2 млрд долларов).

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Отметим, что состояние всех пяти самых богатых украинцев уменьшилось по сравнению с предыдущими оценками.