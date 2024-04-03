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Forbes: Ахметов с состоянием в 4 млрд долларов остается самым богатым украинцем
Жеваго - в топ-4 самых богатых украинцев
Фото: ФК Шахтер Донецк
Международное издание журнала Forbes обновило рейтинг самых богатых людей в мире.
Первый в списке - французский бизнесмен Бернар Арно, состояние которого оценивается в 233 млрд. долларов.
Присутствуют в списке и украинские бизнесмены, при этом некоторые из них связаны с футболом.
Так, самым богатым украинцем (785-е место рейтинга) является президент "
Также в топ-5 самых богатых людей Украины входят бывший владелец "Севастополя" Вадим Новинский (1,2 млрд долларов) и почетный президент "Ворсклы" Константин Жеваго (1,2 млрд долларов).
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Отметим, что состояние всех пяти самых богатых украинцев уменьшилось по сравнению с предыдущими оценками.
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