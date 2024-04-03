  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Forbes: Ахметов с состоянием в 4 млрд долларов остается самым богатым украинцем
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Forbes: Ахметов с состоянием в 4 млрд долларов остается самым богатым украинцем

Премьер-лига
Обновлено

Жеваго - в топ-4 самых богатых украинцев

Forbes: Ахметов с состоянием в 4 млрд долларов остается самым богатым украинцем

Фото: ФК Шахтер Донецк

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Международное издание журнала Forbes обновило рейтинг самых богатых людей в мире.

Первый в списке - французский бизнесмен Бернар Арно, состояние которого оценивается в 233 млрд. долларов.

Присутствуют в списке и украинские бизнесмены, при этом некоторые из них связаны с футболом.

Так, самым богатым украинцем (785-е место рейтинга) является президент "Шахтера" Ринат Ахметов, состояние которого издание оценивает в 4 млрд долларов. По сравнению с концом 2022 года его состояние уменьшилось на 400 миллионов долларов.

Также в топ-5 самых богатых людей Украины входят бывший владелец "Севастополя" Вадим Новинский (1,2 млрд долларов) и почетный президент "Ворсклы" Константин Жеваго (1,2 млрд долларов).

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, что состояние всех пяти самых богатых украинцев уменьшилось по сравнению с предыдущими оценками.

Forbes: Ахметов с состоянием в 4 млрд долларов остается самым богатым украинцем - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Авагимян: Не сказал бы, что мы плохо играли в весенней части, но всегда чего-то не хватало
yellow-arrow
Шахтер – Черноморец. АУДИО онлайн трансляция полуфинала Кубка Украины
yellow-arrow
Полесье летом может вернуться к варианту с Цитаишвили
Ворскла (Полтава) Ринат Ахметов Шахтер (Донецк) Константин Жеваго
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
efim423 (odessa)
03.04.2024 в 19:55
электричество опять подорожает с мая месяца . спасибо ахметки , ведь емунужно на мяченогов дорогих тратится , а на народ насрать сбольшой колокольни ,почему родсвенники этого выродка без повесток ?
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
efim423 (odessa)
03.04.2024 в 19:55
электричество опять подорожает с мая месяца . спасибо ахметки , ведь емунужно на мяченогов дорогих тратится , а на народ насрать сбольшой колокольни ,почему родсвенники этого выродка без повесток ?
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости