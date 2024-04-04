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Кевин: Уже успел попробовать украинские блюда, и мне понравился борщ и сало
Бразильский новичок Шахтера рассказал, как его приняли в Украине
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Бразильский новичок "
— Что тебе в Украине напоминает о Бразилии?
— Это сложный вопрос. Бразилию в Украине мне напоминает бразильский ресторан, посещаемый с друзьями. Пока не удалось как следует увидеть Украину, но друзья рассказывали, что у вас очень красивая страна.
— Расскажи, как тебя приняли в команде, с кем подружился, и понимаешь ли требования тренера?
– Меня очень тепло приняли в команде. Действительно, хороший коллектив. Могу сказать, что подружился с Валерием Бондарем и Данилом Сиканом. Я уже привык к требованиям тренера, знаю, что он хочет от меня и уже начал играть.
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— Ты уже успел попробовать украинскую кухню? Что тебе понравилось больше всего?
— Да, я успел попробовать украинские блюда, и мне понравился борщ и сало.
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