  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ярмоленко вышел и отдал ассист. Динамо громит Зарю 3:0
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярмоленко вышел и отдал ассист. Динамо громит Зарю 3:0

Премьер-лига

Третий гол оформил Бражко

Ярмоленко вышел и отдал ассист. Динамо громит Зарю 3:0

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

"Динамо" в перенесенном матче шестого тура УПЛ громит "Зарю". До перерыва забили Александр Андриевский и Владислав Кабаев. Во втором тайме отличился Владимир Бражко.

Результативным для "Динамо" стал розыгрыш углового. Произошла подача от флажка на ближнюю штангу, где вышедший на замену Андрей Ярмоленко переправил мяч головой дальше на Бражко – тот легко забил. 3:0.

Если "Динамо" выиграет этот матч, то в турнирной таблице УПЛ выйдет на третье место, имея две игры в запасе по сравнению со вторым "Кривбассом".

Напомним, что UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию матча "Заря" - "Динамо".

По теме
yellow-arrow
УПЛ. Заря – Динамо 0:3. Киевляне уже третьи
yellow-arrow
Шедевр от Кабаева. Игрок Динамо забил невероятный гол в ворота своей бывшей команды. ВИДЕО
yellow-arrow
Ванат принял участие, но забил не он. Динамо быстро открыло счет в матче с Зарей
Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Владимир Бражко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
aleks68
04.04.2024 в 17:13
ходят слухи что последний сезон зари?туда им и дорога
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 2
aleks68
04.04.2024 в 17:13
ходят слухи что последний сезон зари?туда им и дорога
Ответить
0
1
Kondor (Веселе)
04.04.2024 в 17:09
Это же надо!Такой убедительный выигрыш да еше на выезде!
Ответить
1
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости