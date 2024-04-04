Ярмоленко вышел и отдал ассист. Динамо громит Зарю 3:0

"Динамо" в перенесенном матче шестого тура УПЛ громит "Зарю". До перерыва забили Александр Андриевский и Владислав Кабаев. Во втором тайме отличился Владимир Бражко.

Результативным для "Динамо" стал розыгрыш углового. Произошла подача от флажка на ближнюю штангу, где вышедший на замену Андрей Ярмоленко переправил мяч головой дальше на Бражко – тот легко забил. 3:0.

Если "Динамо" выиграет этот матч, то в турнирной таблице УПЛ выйдет на третье место, имея две игры в запасе по сравнению со вторым "Кривбассом".

Напомним, что UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию матча "Заря" - "Динамо".