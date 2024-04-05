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Сыч: Шахтер - лучшая команда чемпионата и мы ответственно готовимся к игре
Защитник "Руха" ожидает непростой поединок
Фото: ФК Рух
Защитник "Руха" Алексей Сыч поделился мыслями относительного матча с "Шахтером" в 23-м туре УПЛ.
"Шахтер" - лучшая команда чемпионата Украины и нас ждет непростой поединок. "Рух" очень ответственно готовится к этому матчу.
Сейчас у нас достаточно времени, чтобы разобрать сильные и слабые стороны нашего соперника. В частности, будем работать над теми моментами, которые нам не удавались в предыдущих матчах и которые нам следует улучшать.
В команде сейчас хорошее настроение, ведь "Рух" победил "ЛНЗ" и взял реванш за поражение в первом круге. Мы играли против очень неприятного соперника, на поле было много борьбы и матч в целом был достаточно сложным для нас. Поэтому вдвойне приятно, что нам удалось одержать победу, еще и такую эмоциональную - в компенсированное время, реализовав пенальти.
Теперь следует сделать все необходимое, чтобы получить положительный результат в игре с "Шахтером", - сказал Сыч.
Матч "Шахтер" - "Рух" состоится в воскресенье, 7 апреля и начнется в 18:00.
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