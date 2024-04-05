Верес - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Старт 23-го тура родной УПЛ ознаменуется битвой аутсайдеров. Завтра, ровенский "Верес" под руководством Олега Шандрука будет принимать киевскую "Оболонь" Валерия Иващенко. Противостояние пройдет в Ровно, на стадионе "Авангард".

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Сейчас обе команды идут в зоне переходных матчей. За 5 туров весенней части чемпионата ровенчане и "пивовары" набрали по 4 очка.

В предыдущем туре оба коллектива проиграли лидерам. "Верес" на своем поле уступил криворожскому "Кривбассу" Юрия Вернидуба - 0:2. А "Оболонь" дома без шансов проиграла донецкому "Шахтеру" Марино Пушича - 0:3.

Примечательно, что в последнем туре наши команды потеряли основных форвардов. Суханов и Мрвальевич будут отбывать дисквалификацию из-за красных карточек.

Матч 23-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Верес" - "Оболонь" состоится в субботу, 6-го апреля 2024-го года, в 15:30.

Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).