  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Верес - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 6.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Верес - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - УПЛ / Автор невідомий

Новина українською

Старт 23-го тура родной УПЛ ознаменуется битвой аутсайдеров. Завтра, ровенский "Верес" под руководством Олега Шандрука будет принимать киевскую "Оболонь" Валерия Иващенко. Противостояние пройдет в Ровно, на стадионе "Авангард".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Сейчас обе команды идут в зоне переходных матчей. За 5 туров весенней части чемпионата ровенчане и "пивовары" набрали по 4 очка.

В предыдущем туре оба коллектива проиграли лидерам. "Верес" на своем поле уступил криворожскому "Кривбассу" Юрия Вернидуба - 0:2. А "Оболонь" дома без шансов проиграла донецкому "Шахтеру" Марино Пушича - 0:3.

Примечательно, что в последнем туре наши команды потеряли основных форвардов. Суханов и Мрвальевич будут отбывать дисквалификацию из-за красных карточек.

Матч 23-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Верес" - "Оболонь" состоится в субботу, 6-го апреля 2024-го года, в 15:30.

Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Береза: В феврале 2022 года нам давали три дня, но пока я вижу, что за 2–3 дня до нас только песок из Сахары долетает
yellow-arrow
Верес - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 6.04.2024
yellow-arrow
Вивчаренко: Мы должны забивать в каждой игре, у нас очень хорошая атака
Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости