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Верес - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Верес - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 6.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор невідомий
Старт 23-го тура родной УПЛ ознаменуется битвой аутсайдеров. Завтра, ровенский "Верес" под руководством Олега Шандрука будет принимать киевскую "Оболонь" Валерия Иващенко. Противостояние пройдет в Ровно, на стадионе "Авангард".
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Сейчас обе команды идут в зоне переходных матчей. За 5 туров весенней части чемпионата ровенчане и "пивовары" набрали по 4 очка.
В предыдущем туре оба коллектива проиграли лидерам. "Верес" на своем поле уступил криворожскому "Кривбассу" Юрия Вернидуба - 0:2. А "Оболонь" дома без шансов проиграла донецкому "Шахтеру" Марино Пушича - 0:3.
Примечательно, что в последнем туре наши команды потеряли основных форвардов. Суханов и Мрвальевич будут отбывать дисквалификацию из-за красных карточек.
Матч 23-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Верес" - "Оболонь" состоится в субботу, 6-го апреля 2024-го года, в 15:30.
Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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