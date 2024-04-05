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Журналист: У Скрипника нет опции разрыва контракта в случае вылета Металлиста 1925 в Первую лигу

Премьер-лига
Обновлено

Будет строить ромб в Первой лиге

Журналист: У Скрипника нет опции разрыва контракта в случае вылета Металлиста 1925 в Первую лигу

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

У главного тренера "Металлиста 1925" Виктора Скрипника нет в контракте опции, при которой тренер смог бы покинуть команду в случае вылета в Первую лигу. Об этом сообщил журналист и соведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

"Ответ на этот вопрос короткий – такой опции нет. Если "Металлист 1925" вылетит, то Виктор Анатольевич будет строить свой "ромб" и фундамент команды в Первой лиге. Спокойно работать.

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Может даже Нагнойный там будет играть, Юрченко и Гармаш", - сказал Спиваковский.

Напомним, что Скрипник принял "Металлист 1925" этой зимой, однако пока что не может вывезти команду из кризиса. В пяти весенних матчах у харьковчан только одна ничья и 15-е место в турнирной таблице.

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Виктор Скрипник Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Матч Футболович
05.04.2024 в 22:25
Та йому перша ліга за щастя, фізручело
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2
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Комментарии 1
Матч Футболович
05.04.2024 в 22:25
Та йому перша ліга за щастя, фізручело
Ответить
1
2

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