Журналист: У Скрипника нет опции разрыва контракта в случае вылета Металлиста 1925 в Первую лигу

У главного тренера " Металлиста 1925 " Виктора Скрипника нет в контракте опции, при которой тренер смог бы покинуть команду в случае вылета в Первую лигу. Об этом сообщил журналист и соведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

"Ответ на этот вопрос короткий – такой опции нет. Если "Металлист 1925" вылетит, то Виктор Анатольевич будет строить свой "ромб" и фундамент команды в Первой лиге. Спокойно работать.

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Может даже Нагнойный там будет играть, Юрченко и Гармаш", - сказал Спиваковский.

Напомним, что Скрипник принял "Металлист 1925" этой зимой, однако пока что не может вывезти команду из кризиса. В пяти весенних матчах у харьковчан только одна ничья и 15-е место в турнирной таблице.