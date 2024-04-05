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Журналист: У Скрипника нет опции разрыва контракта в случае вылета Металлиста 1925 в Первую лигу
Будет строить ромб в Первой лиге
Фото: ФК Металіст 1925
У главного тренера "
"Ответ на этот вопрос короткий – такой опции нет. Если "Металлист 1925" вылетит, то Виктор Анатольевич будет строить свой "ромб" и фундамент команды в Первой лиге. Спокойно работать.
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Может даже Нагнойный там будет играть, Юрченко и Гармаш", - сказал Спиваковский.
Напомним, что Скрипник принял "Металлист 1925" этой зимой, однако пока что не может вывезти команду из кризиса. В пяти весенних матчах у харьковчан только одна ничья и 15-е место в турнирной таблице.
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