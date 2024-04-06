Шахтер - Рух Львов. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Шахтер" продолжает свою победную серию. Команда Марино Пушича выиграла уже шесть последних матчей, и прибавляет в уверенности каждый раз. В минувшую субботу "Шахтер" переиграл "Оболонь" (3:0), в среду разобрался с "Черноморцем" (4:1) в полуфинале Кубка Украины, а в воскресенье готовится победить и "Рух". Хотя львовяне имеют свои планы, и набрали не менее убедительную форму – четыре победы в последних четырех турах УПЛ.

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Матч 23-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Рухом" состоится в воскресенье, седьмого апреля, в 18:00 во Львове, на стадионе "Арена Львов". Смотреть трансляцию матча можно на Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA.