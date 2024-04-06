УПЛ. Верес - Оболонь 3:0. Битва аутсайдеров полностью за ровенчанами

Битва за шесть очков началась довольно живо. Запала добавил пенальти на самом старте. Форвард хозяев Янаков пошел в обыгрыш во вражеской штрафной площадке и заработал 11-метровый. Выполнять этот удар взял сам Денис и улыбаясь уверенно реализовал его. Быстрый гол в таком поединке - это настоящая находка.

Можно констатировать, что планы Валерия Иващенко на игру были разрушены уже самом старте встречи. Поскольку, хоть и обе команды вообще не любят контролировать мяч и действовать позиционно, однако после пропущенного гола роль первого номера отошла именно к "пивоварам".

Не успели коллективы дойти до экватора первого тайма как тот же Янаков удвоил преимущество ровенской команды. Нападающий успешно замкнул прострел от Гайдучика. Однако главный арбитр в лице Александра Шандора не без помощи системы VAR отменил забитый мяч.

Перед этим спаррингом казалось, что дисквалификация Марко Мрвальевича станет настоящей проблемой для "Вереса", но Янаков своей игрой заставлял забыть об этом тезисе. Денис и дальше был самым активным на поле в составе обеих команд. Янаков шел в дриблинг, старался обострять и предлагал себя впереди.

"Верес" не сбавил обороты после отмены гола и впоследствии сумел оформить уже чистое взятие ворот. Гайдучек с разворота мощно вколотил мяч в сетку после фланговой передачи Кучерова. Для "пивоваров" и так исторически очень сложно складываются матчи с ровенским клубом, однако сегодня киевляне вообще не вошли в игру. Мяч не держался в ногах гостей, футболисты "зеленых" допускали очень много невынужденных ошибок в простых ситуациях.

Ровенчане поймали кураж и продолжали давить, а "Оболони" позарез был нужен свисток на перерыв. Откровенно, провальный тайм в исполнении столичного коллектива. Чисто статистически по количеству ударов преобладали "пивовары", но это как раз тот самый случай в футболе, когда цифры вообще не передают характера игры.

Гости вышли заряженными на вторую половину и уже в начале имели убийственную возможность для того, чтобы сократить отставание. Черненко не попал на добивании по пустым воротам после удара головой. Откровенно, не повезло, но это уже что-то. Нужно было развивать этот темп. Примечательно, что через несколько минут максимально похожий момент произошел уже у ворот самой "Оболони", однако после попадания в стойку Гайдучек промахнулся на добивании.

"Оболонь", откровенно, очень суетилась. С одной стороны "пивоварам" нечего было терять и нужно было идти всеми силами вперед. С другой за спинами "зеленых" оставались огромные свободные зоны, которыми охотно пользовались игроки ровенского коллектива.

Вышедший на замену в составе "Вереса" Морозко бильярдным ударом из-за пределов штрафной зоны мог хоронить интригу. Однако, гостей снова спасла штанга. Олег Шандрук хватался за голову, а ведь действительно, было бы очень красиво.

Команда Валерия Иващенко, однозначно, выглядела симпатичнее, чем в первом тайме. Однако ни о какой доминации и слова не было. Моменты с определенной периодичностью возникали у обоих ворот. Острее даже действовал "Верес". Ровенчанам не было куда спешить и они методично доводили поединок до логического завершения.

Еще была замена голкипера в составе хозяев, из-за травмы. А финальную точку во встрече поставил Яго Сикейра. Бразилец с линии штрафной классно закрутил в дальний угол.

Чрезвычайно важная победа для "Вереса" в контексте борьбы за сохранение прописки в элитном украинском дивизионе. Ну а "Оболонь" в определенном смысле разочаровала, все же ожидали более напряженной борьбы со стороны "пивоваров". Киевский коллектив продолжает идти без побед в очных противостояниях с ровенской командой.

Ну а футболистов и тренерский штаб ровенчан можно только похвалить. Сегодня хозяева переехали своего оппонента по всем компонентам. Наверное, это самая сильная игра в исполнении народного клуба в текущей кампании.

Матч 23-го тура УПЛ сезона 2023/24

6.04.2024. Ровно, стадион "Авангард"

"Верес" - "Оболонь" 3:0

Голы: Янаков 6 (пенальти), Гайдучек 32, Яго 86

"Верес": Паст (Когут 84), Кучеренко, Вовченко, Балан, Шевченко, Курко, Кухарук, Кучеров (Морозко 69), Шарай (Дахновский 58), Янаков (Шастал 58), Гайдучек (Яго 69).

Запасные: Когут, Гакман, Смиян, Жулио Сезар, Мельник, Яго, Клец, Годя, Морозко, Дахновский, Шастал, Шестаков.

Главный тренер: Олег Шандрук.

"Оболонь": Кичак, Прокопенко, Дубко, Приймак, Карась (Осман 46), Грисьо, Мороз (Косовский 59), Черненко, Слободян, Вишневский (Груша 46), Краснопир (Тарануха 70).

Запасные: Федоровский, Рыбка, Лукьянчук, Вовкун, Груша, Косовский, Тарануха, Нагиев, Осман, Запорожец.

Главный тренер: Валерий Иващенко.

Предупреждения: Курко 33, Кучеров 50

Арбитр: Шандор Александр.