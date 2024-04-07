Роман Григорчук: Футболисты Черноморца просто молодцы, они совершили "страшное" дело!

Идя на пресс-конференцию после матча 23-го тура УПЛ "Черноморец" - "Александрия" (3:2), главный тренер одесситов Роман Григорчук, по всей видимости, заранее определил для себя тактику в общении с журналистами. После того, как пресс-атташе клуба предложил представителям СМИ задавать вопросы коучу, тот неожиданно для всех решил "сыграть на опережение". "Я готов сразу же дать комментарий", - сказал он, начав достаточно эмоциональный монолог, градус которого с каждой фразой повышался все больше и больше.

- Это не то, что будет полный анализ матча относительно самой игры и тому подобное, а анализ сегодняшнего события. Я очень ждал финального свистка, который зафиксировал бы нашу победу, и чтобы после такой игры зайти в раздевалку и увидев глаза своих футболистов, сказать им… как вы думаете, что сказать? "Браво!", "Брависсимо!" – и сейчас я это скажу. Так что если будет какой-то негатив, я сразу же его пресекаю! (Эмоционально) Футболисты "Черноморца" просто молодцы! Люди сыграли три матча через три дня на четвертый, когда состав с обоймой в 10-12 человек, в которых одержали две победы. И это надо страшно ценить! Второе, что хочу сказать. Я очень недоволен теми болельщиками, которые сегодня были на стадионе… не всеми, а теми, кто что-то выкрикивал в адрес футболистов. Я обращаюсь к этим людям: сегодня был день, когда я не знаю, зачем их критика. Тому же Брагару, тому же Салюку – нашим молодым ребятам, игравшим сегодня, психологически было очень непросто. Им, как никогда нужна была ваша поддержка! Всех людей, стадиона, всех! Это должно быть единое целое, семья – а не критиковать нас.

(Очень эмоционально) Страшно разочарован этим моментом, страшно! (Обращаясь к пресс-атташе "Черноморца" Сергею Мартынову) Можете написать в таком тоне? Так я сегодня чувствовал все это! Даже не помню, когда подобное у меня было. Наверное, еще в 2012 году. Страшно разочарован этим моментом. А футболистам говорю: "Браво! Молодцы!". Они совершили "страшное" дело. Положительное.