Руслан Ротань - о матче с Черноморцем: Даже вдесятером мы могли рассчитывать на лучшее

По завершении матча 23-го тура УПЛ "Черноморец" - "Александрия", в котором победили хозяева поля (3:2), главный тренер александрийцев Руслан Ротань ответил на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции. Один из них был адресован ему корреспондентом UA-Футбол.

– Поздравляю "Черноморец" с победой, – начал наставник гостей. – А своих ребят поздравляю с хорошей игрой. Думаю, если бы мы весь матч играли в полном составе, то игра была бы гораздо ярче. Почему я поздравляю своих подопечных? Потому что они, даже играя вдесятером, могли рассчитывать на лучшее, выполняя то, что мы их просили. Единственный момент: за тот период, когда в первом тайме играли в меньшинстве, мы пропустили необязательные мячи. Если бы этого не произошло, могли бы рассчитывать на большее. Но есть игра, и мы ее принимаем. Так что еще раз поздравляю соперника с победой.

– Судя по стартовым минутам матча, главной задачей было забить быстрый мяч?

- У нас всегда главная задача – сразу же после свистка нашей Фемиды стремиться забить мяч. Это первое, что мы стремимся как на тренировках, так и в матчах. Да, мы хотели забить и на это очень рассчитывали. Ведь хорошо понимали, что "Черноморец" играл третий матч за неделю.

– Почему сегодня не играл Богдан Билошевский, которого не было даже в заявке на матч?

– Он почувствовал на тренировке дискомфорт в задней поверхности мышцы, поэтому сегодня, к сожалению, не смог сыграть.

– Как оцениваете сегодняшнюю игру Александра Беляева, учитывая, что провел первый матч в "старте" в весенней части сезона?

- Я доволен всей командой, всеми ребятами, которые бились за результат. Они выполняли наши наставления на сегодняшнюю игру. Что касается Беляева, то он в весенних играх хорошо выходил на замену, усиливал нас. Вот и сегодня провел довольно хороший матч, за что мы ему благодарны.