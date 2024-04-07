Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Скрипник – о судьях: Мое мнение никто не спрашивает
Наставник харьковчан поделился впечатлениями после матча с Ковалевкой и упомянул тему арбитров
Фото: ФК Металіст 1925
Тренера аутсайдера высказал мнение после очередного поединка УПЛ, в котором его команда сыграла с "Колосом" 1:1.
“Все знают, как сложно здесь играть. Эта команда по статистике на первом месте в УПЛ по ударам после стандартных положений. "Колос" - это очень мощная команда, хорошо играющая на втором этаже. Поэтому, считаю, что для нас эта ничья – это больше позитива, чем негатива. Комплимент моим ребятам, потому что они не сникли, а продолжали играть в футбол, хотели сравнять счет, а потом хотели выиграть. Если мы будем так относиться к делу, как сегодня, то скоро одержим победу.
[О судьях] Я уже говорил, что я не комментирую наших ребят в черных футболках. Я надеюсь, что они все честны. Но как они судят, есть матчи, где не всегда нравится. Хотя еще раз говорю, что мое мнение никто не спрашивает. Сегодня было нормально.
У нас такое положение, что каждый зачетный пункт, который мы зарабатываем – это уже позитив. У нас много травмированных, поэтому мы даже во время тренировочного процесса между матчами, когда тренируемся, стараемся быть осторожными. Неприятно, когда вылетают игроки, на которых рассчитываешь”, – признался Скрипник.
Бывший тренер "Ворсклы" возглавил "Металлист 1925" в декабре. После зимнего перерыва коллектив набрал всего 2 балла в шести встречах и пропустил 14 мячей.
Популярное сейчас
- Шахтер - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Черноморец - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- Заря – Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО