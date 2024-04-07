  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Скрипник – о судьях: Мое мнение никто не спрашивает
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скрипник – о судьях: Мое мнение никто не спрашивает

Премьер-лига

Наставник харьковчан поделился впечатлениями после матча с Ковалевкой и упомянул тему арбитров

Скрипник – о судьях: Мое мнение никто не спрашивает

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Тренера аутсайдера высказал мнение после очередного поединка УПЛ, в котором его команда сыграла с "Колосом" 1:1.

“Все знают, как сложно здесь играть. Эта команда по статистике на первом месте в УПЛ по ударам после стандартных положений. "Колос" - это очень мощная команда, хорошо играющая на втором этаже. Поэтому, считаю, что для нас эта ничья – это больше позитива, чем негатива. Комплимент моим ребятам, потому что они не сникли, а продолжали играть в футбол, хотели сравнять счет, а потом хотели выиграть. Если мы будем так относиться к делу, как сегодня, то скоро одержим победу.

[О судьях] Я уже говорил, что я не комментирую наших ребят в черных футболках. Я надеюсь, что они все честны. Но как они судят, есть матчи, где не всегда нравится. Хотя еще раз говорю, что мое мнение никто не спрашивает. Сегодня было нормально.

У нас такое положение, что каждый зачетный пункт, который мы зарабатываем – это уже позитив. У нас много травмированных, поэтому мы даже во время тренировочного процесса между матчами, когда тренируемся, стараемся быть осторожными. Неприятно, когда вылетают игроки, на которых рассчитываешь”, – признался Скрипник.

Бывший тренер "Ворсклы" возглавил "Металлист 1925" в декабре. После зимнего перерыва коллектив набрал всего 2 балла в шести встречах и пропустил 14 мячей.

По теме
yellow-arrow
Шахтер – Рух. АУДИО онлайн трансляция матча 23-го тура УПЛ
yellow-arrow
Руслан Ротань - о матче с Черноморцем: Даже вдесятером мы могли рассчитывать на лучшее
yellow-arrow
Таллес забил Шахтеру красивый гол в девятку
Виктор Скрипник Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Сайт "Металіста 1925"
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости