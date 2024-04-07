Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2

В Одессе состоялся очень яркий матч УПЛ. "Черноморец" и "Александрия" на двоих забили пять голов, было удаление, были эмоции от болельщиков. И была острая реакция от Романа Григорчука – он возмущался на болельщиков. Но победитель имеет право...

Как все происходило в Одессе – видел и фиксировал фотокорреспондент UA-Футбол Анатолий Спица. Его фотоработы – ниже в галерее.

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