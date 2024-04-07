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Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2

Премьер-лига

Эмоциональная победа одесситов

Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Анатолий Спица Автор UA-Футбол
Новина українською

В Одессе состоялся очень яркий матч УПЛ. "Черноморец" и "Александрия" на двоих забили пять голов, было удаление, были эмоции от болельщиков. И была острая реакция от Романа Григорчука – он возмущался на болельщиков. Но победитель имеет право...

Как все происходило в Одессе – видел и фиксировал фотокорреспондент UA-Футбол Анатолий Спица. Его фотоработы – ниже в галерее.

Фотогалерея

Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 1Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 2Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 3Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 4Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 5Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 6Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 7Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 8Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 9Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 10Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 1Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 2Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 3Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 4Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 5Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 6Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 7Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 8Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 9Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 10Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 1Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 2Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 3Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 4Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 5Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 6Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 7Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 8Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 9Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 10Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 1Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 2Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 3Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 4Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 5Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 6Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 7Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 8Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 9Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 10Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 1Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 2Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 3Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 4Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 5Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 6Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 7Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 8Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 9Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 10Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 1Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 2Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 3Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 4Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 5Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 6Григорчук бьет соперника и болельщиков. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 3:2 - фото 7
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
07.04.2024 в 20:15
в каждом матче ЧО привозит себе голы --фанаты правы --пусть ГРИ посмотрит на игры с трибуны а то у бровки поля он не видит а как делает замены ужас --сегодня повезло
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
07.04.2024 в 20:15
в каждом матче ЧО привозит себе голы --фанаты правы --пусть ГРИ посмотрит на игры с трибуны а то у бровки поля он не видит а как делает замены ужас --сегодня повезло
sticker
Ответить
0
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