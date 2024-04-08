Кривбасс - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В понедельник, 8 апреля состоится матч 23-го тура, в котором отношения выяснят "Кривбасс" и "Ворскла". Криворожцы идут вторыми, набрав 46 очков. У полтавчан 29 очков и 7 строчка.

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В поединке первого круга победу одержала криворожская команда со счетом 4:1.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 23-й тур

8 апреля 2024. Кривой Рог, "Горняк"

"Кривбасс" 18:00 "Ворскла"

Арбитр - Алексей Деревинский

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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