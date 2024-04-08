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Кривбасс - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Кривбасс - Ворскла: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 08.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Ворскла
В понедельник, 8 апреля состоится матч 23-го тура, в котором отношения выяснят "Кривбасс" и "Ворскла". Криворожцы идут вторыми, набрав 46 очков. У полтавчан 29 очков и 7 строчка.
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В поединке первого круга победу одержала криворожская команда со счетом 4:1.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 23-й тур
8 апреля 2024. Кривой Рог, "Горняк"
"Кривбасс" 18:00 "Ворскла"
Арбитр - Алексей Деревинский
Видеотрансляция – УПЛ-ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол
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