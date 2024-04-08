  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривбасс - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Кривбасс - Ворскла: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 08.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Кривбасс - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

В понедельник, 8 апреля состоится матч 23-го тура, в котором отношения выяснят "Кривбасс" и "Ворскла". Криворожцы идут вторыми, набрав 46 очков. У полтавчан 29 очков и 7 строчка.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

В поединке первого круга победу одержала криворожская команда со счетом 4:1.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 23-й тур
8 апреля 2024. Кривой Рог, "Горняк"

"Кривбасс" 18:00 "Ворскла"

Арбитр - Алексей Деревинский

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

По теме
yellow-arrow
Хавбек ЛНЗ: Верю в команду в матче против Динамо
yellow-arrow
Степаненко провел 500-й матч в карьере на клубном уровне
yellow-arrow
Динамо – ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ворскла (Полтава) Кривбасс (Кривой Рог) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости