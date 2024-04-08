УПЛ. Минай - Полесье 2:3. Разовая акция или прорвало?

Еще до стартового свистка в технической зоне "Полесья" витало напряжение. Чувствовалось, насколько для Сергея Щищенко важен этот матч. Точнее, результат матча – после серии поражений житомирянам очень нужна была победа. С учетом этого и выбирался стартовый состав – с применением широкой ротации. На скамейке оказались Бойко, Танковский, Кравченко, Ндукве, Грицук, Петряк, а капитанил Лукас Тейлор.

"Минай" также остро нуждался в результате. В 23-м туре "Верес" и "Металлист 1925", - прямые конкуренты закарпатцев, - набрали очки, поэтому борьба за выживание обострилась. Команда Любеновича набрала неплохой темп, но этого все еще недостаточно для уверенности в светлом будущем.

Матч начался очень непросто для хозяев. Они первыми нанесли удар по воротам, но был он авантюрным (после перехвата от Гуничева). Куда более интересный момент создал Назаренко, целясь точно под штангу. Это был запев. Дальше понеслись удары от Козака, гол от Луифера. Венесуэлец воспользовался идеальным фланговым навесом от того же Козака. Щищенко неистово радовался.

"Минай" не стушевался, перейдя в атаку большими силами. На определенном промежутке времени мяч буквально "завис" в штрафной площади "Полесья". Но финального удара так и не произошло. Счастье могло прийти оттуда, откуда не ждали. В ходе затяжной атаки "Миная" Козак выбивал мяч, а попал в ногу Чуева. Сначала показалось, что пенальти, однако после просмотра видеоповтора – нет. Это были напрасные надежды закарпатцев.

То, что происходило в матче дальше, имело место уже после паузы на воздушную тревогу. И оно также мало нравилось Желько Любеновичу. Его команда пропустила после возобновления игры так же быстро, как и в начале - подача со штрафного, результативный удар Луифера вторым темпом. Хуже всего для хозяев то, что они ничем не отвечали. Наоборот, в следующих атаках "Полесья" могли пропускать третий, четвертый мячи. Щищенко учел ошибки "Александрии" и не собирался терять преимущество в два гола.

"Минаю" нужен был впереди хотя бы какой-то глоток свежего воздуха. Но что-то похожее на атаки получалось только со стандартов, когда мяч "застревал" в гуще футболистов. Зато у собственных ворот и дальше не было покоя. Скиба ошибся и Луифер чудом не оформил хет-трик. А еще Назаренко и Козак били по воротам с неплохими шансами на успех. Первый тайм "Минаю" откровенно не удался.

Не то, чтобы второй тайм был формальностью, но интриги явно не хватало. "Полесье" грамотно держало мяч, при любой возможности отжимая игру от своих ворот. Как следствие - моменты на половине поля Кемкина, и полностью прогулочный темп его визави Кудрика.

Неудивительно, что счет стал разгромным. На этот раз забил не Луифер, а Мустафаев, но ошибки минайцев в защите - аналогичные. В отличие от предыдущего домашнего матча, не чувствовалось, что подопечные Любеновича могут перевернуть ситуацию.

Даже гол Устименко не изменил этого впечатления. И реакция равнодушия от тренера "Миная" - красноречивое тому подтверждение. Слишком много ошибок было в защите. "Полесье" могло бы в любой момент прибавить, или же улучшить реализацию, и тогда бы закарпатцам не помогли одноразовые вспышки активности.

На самом деле, Устименко мог забивать второй гол "Миная", и в конце концов сделал это ударом головой после подачи углового. Но в четвертый раз могло забивать и "Полесье" - Кемкин с трудом тянул мяч за мячом. Несмотря на то, что доигрывали минайцы в большинстве (Будковский травмировался, а замены все использовали), затруднительная ситуация обернулась закономерным поражением хозяев. Хотя на последних секундах затеплилась надежда, были претензии на пенальти и просмотр арбитром ВАР-повтора. Однако Пасхал не назначил, вызвав на себя шквал эмоций от болельщиков на трибунах. "Минай" старался, но огромное количество ошибок не могло не дать о себе знать.

Куда интереснее - оценка игры "Полесья". Что это было: прорыв или разовая акция активности и просвещения? Узнаем уже в следующих турах.

УПЛ. 23-й тур. 08.04.2024

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле - Игорь Пасхал

"Минай" - "Полесье" 2:3

Голы: Устименко 65, Устименко 87 - Луифер 9, Луифер 23, Мкстафаев 59

"Минай": Кемкин - Немчанинов, Скиба, Чуев (Поддубный 51), Кисель (Дмитрук 80), Корнийчук (Ременяк 46) - Витенчук, Петько (Семотюк 67), Кораблин - Устименко, Гуничев (Вакула 46)

"Полесье": Кудрик - Смоляков, Кравец, Чоботенко, Крушинский (Танковский 53) - Таллес (Грицук 60), Мустафаев, Козак, Назаренко (Петряк 64) - Луифер (Будковский 60), Тейлор (Михайличенко 64)

Предупреждения: Гуничев 13 - Петряк 77, Танковский 87