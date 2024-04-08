Бренер: Доволен, что забил Шахтеру, но жаль, что Рух уступил

Полузащитник "Руха" Таллес Бренер прокомментировал поражение от "Шахтера" (1:3) в матче 23-го тура УПЛ.

"Мы знали, что нас ждет непростой матч против лидера УПЛ. Игра началась очень тяжело для нас, команда пропустила два досадных быстрых мяча.

Затем "Рух" сумел перехватить инициативу и больше атаковать. Появились моменты вблизи ворот "Шахтера" и в эпизоде с моим голом я получил пространство и почувствовал, что надо пробить.

Доволен, что удалось отличиться, но жаль, что команда в итоге уступила", - цитирует футболиста официальный сайт "желто-черных".