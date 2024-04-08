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"Знали, что нужно агрессивно начать игру". Бондаренко - о победе над Рухом
"Горняки" добыли восьмую победу подряд
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко прокомментировал победу над "Рухом" (3:1) в 23-м туре УПЛ, в котором он оформил дубль.
"Мы знали, что будет сверхсложная игра, потому что "Рух" в текущем сезоне показывает хорошие результаты и такой неприятный стиль игры у них - постоянно прессингуют. Мы знали, что нужно агрессивно начать и показать, что мы приехали за тремя очками. В принципе, старт получился, таким, как и планировалось.
Пропущенный гол? Видимо, физически подсели, отказались от своей игры. Я думаю, 20 минут вышли смазанными. Мы это понимаем. Будем разбирать.
Мы знали, как играет "Рух" - один в один прессингуют агрессивно, поэтому старались иногда упростить нашу игру, использовать Лассину - он у нас такой парень массивный, поэтому использовали больше его качества", - сказал Бондаренко в эфире УПЛ ТВ.
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