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Матч в Минае приостановлен из-за воздушной тревоги
Сыграли менее десяти минут
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В пригороде Ужгорода Минае стартовал матч 23-го тура между местной командой и житомирским "Полесьем". Стартовый свисток прозвучал в 13:00.
Команды провели на поле менее десяти минут. Из-за воздушной тревоги, которая раздалась в Закарпатье, участники матча вынуждены были уйти в укрытие. Сейчас игра – на паузе.
Отметим, что счет на момент приостановления матча – 1:0 в пользу "Полесья". За "волков" на девятой минуте отличился венесуэльский форвард Луифер Эрнандес.
Сроки возобновления игры пока неизвестны.
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