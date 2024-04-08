Матч в Минае приостановлен из-за воздушной тревоги

В пригороде Ужгорода Минае стартовал матч 23-го тура между местной командой и житомирским "Полесьем". Стартовый свисток прозвучал в 13:00.

Команды провели на поле менее десяти минут. Из-за воздушной тревоги, которая раздалась в Закарпатье, участники матча вынуждены были уйти в укрытие. Сейчас игра – на паузе.

Отметим, что счет на момент приостановления матча – 1:0 в пользу "Полесья". За "волков" на девятой минуте отличился венесуэльский форвард Луифер Эрнандес.

Сроки возобновления игры пока неизвестны.