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Тренер Миная объяснил, почему клуб решил доигрывать домашний матч с Динамо в Киеве
Доигровка скандального поединка состоится 17 апреля
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер "Миная" Желько Любенович пояснил, почему команда будет
"Клубы договорились между собой. У нас будет игра с "Оболонью" в Киеве, а уже через три дня - "Динамо". Поэтому решили, что так будет легче в плане переездов", - сказал Любенович.
Напомним, что игра состоится на стадионе "Динамо" имени Лобановского 17 апреля и начнется в 15:30.
Изначально этот поединок должен был состояться в декабре в Минае, и начался по расписанию. Но из-за воздушной тревоги команды успели сыграть лишь немногим более минуты. Угроза со стороны врага оказалась затяжной, и, в итоге, было решено отложить проведение встречи на более поздний срок в связи с тем, что на стадионе "Минай" отсутствует искусственное освещение.
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