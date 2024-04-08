  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренер Миная объяснил, почему клуб решил доигрывать домашний матч с Динамо в Киеве
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Миная объяснил, почему клуб решил доигрывать домашний матч с Динамо в Киеве

Премьер-лига
Обновлено

Доигровка скандального поединка состоится 17 апреля

Тренер Миная объяснил, почему клуб решил доигрывать домашний матч с Динамо в Киеве

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Миная" Желько Любенович пояснил, почему команда будет доигрывать домашний матч 16-го тура УПЛ с "Динамо" в Киеве.

"Клубы договорились между собой. У нас будет игра с "Оболонью" в Киеве, а уже через три дня - "Динамо". Поэтому решили, что так будет легче в плане переездов", - сказал Любенович.

Напомним, что игра состоится на стадионе "Динамо" имени Лобановского 17 апреля и начнется в 15:30.

Изначально этот поединок должен был состояться в декабре в Минае, и начался по расписанию. Но из-за воздушной тревоги команды успели сыграть лишь немногим более минуты. Угроза со стороны врага оказалась затяжной, и, в итоге, было решено отложить проведение встречи на более поздний срок в связи с тем, что на стадионе "Минай" отсутствует искусственное освещение.

По теме
yellow-arrow
Уже 105. Ярмоленко сравнялся с Воробьем по количеству голов в УПЛ. Впереди - Селезнев. ВИДЕО гола
yellow-arrow
Кривбасс – Ворскла. АУДИО онлайн трансляция матча 23-го тура УПЛ
yellow-arrow
УПЛ. Динамо – ЛНЗ 1:1. Не ищите логику в футболе
Желько Любенович Динамо (Киев) ФК Минай
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ігор Семйон, UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.04.2024 в 17:31
чёткая отмазка!))
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.04.2024 в 17:31
чёткая отмазка!))
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости