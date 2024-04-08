Тренер Миная объяснил, почему клуб решил доигрывать домашний матч с Динамо в Киеве

Главный тренер "Миная" Желько Любенович пояснил, почему команда будет доигрывать домашний матч 16-го тура УПЛ с "Динамо" в Киеве.

"Клубы договорились между собой. У нас будет игра с "Оболонью" в Киеве, а уже через три дня - "Динамо". Поэтому решили, что так будет легче в плане переездов", - сказал Любенович.

Напомним, что игра состоится на стадионе "Динамо" имени Лобановского 17 апреля и начнется в 15:30.

Изначально этот поединок должен был состояться в декабре в Минае, и начался по расписанию. Но из-за воздушной тревоги команды успели сыграть лишь немногим более минуты. Угроза со стороны врага оказалась затяжной, и, в итоге, было решено отложить проведение встречи на более поздний срок в связи с тем, что на стадионе "Минай" отсутствует искусственное освещение.