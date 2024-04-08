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Днепр-1 - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 - Заря: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 9.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: УПЛ
Завтра подопечные Юрия Максимова и Юрия Коваля между собой проведут последний поединок 23-го тура УПЛ. "Днепр-1" на домашней арене будет принимать луганскую "Зарю".
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Днепряне не лучшим образом для себя начали весеннюю часть украинского первенства. За первые пять туров днепровская команда одержала лишь две победы. Впрочем, "Днепр-1" в последнем туре уверенно на выезде одолел ковалевский "Колос" и продолжает идти в четверке лидеров чемпионата.
В свою очередь луганчане после выхода из зимней спячки уже успели выиграть три поединка, благодаря чему они покинули зону переходных матчей.
Матч 23-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Днепр-1" - "Заря" состоится во вторник, 9-го апреля 2024-го года, в 13:00.
Смотреть трансляцию матча можно на канале 2+2. Он доступен на ОТТ-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
Прямая трансляция будет также доступна на YouTube-канале FootballHub.
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