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Ждем упорной игры. Стартовые составы команд на матч Кривбасс - Ворскла

Премьер-лига

Известны стартовые составы команд

Ждем упорной игры. Стартовые составы команд на матч Кривбасс - Ворскла

Кривбас

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 8 апреля, состоится матч 23-го тура УПЛ, в котором "Кривбасс" примет "Ворсклу".

Напомним, что поединок начнется в 18:00, и уже известны стартовые составы команд.

"Кривбасс": Маханьков, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Кузык, Вакулко, Бизимана, Соса, Хомченоский, Кожушко

Запасные: Хома, Бандейра, Сантини, Татарков, Илич, Микитишин, Твердохлеб, Задерака, Лунев, Близниченко, По, Рябов

"Ворскла": Исенко, Пердута, Крупский, Хрипчук, Павлюк, Кане, Мякушко, Сиссоко, Степанюк, Котвалюк, Корниенко

Запасные: Домолега, Глущенко, Галас, Амилькар, Якубу, Сантана, Л. Рамирес, Толи, Нестеренко

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Также на YouTubeбудет доступна аудиотрансляция матча.

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