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Ждем упорной игры. Стартовые составы команд на матч Кривбасс - Ворскла
Известны стартовые составы команд
Кривбас
Сегодня, 8 апреля, состоится матч 23-го тура
Напомним, что поединок начнется в 18:00, и уже известны стартовые составы команд.
"Кривбасс": Маханьков, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Кузык, Вакулко, Бизимана, Соса, Хомченоский, Кожушко
Запасные: Хома, Бандейра, Сантини, Татарков, Илич, Микитишин, Твердохлеб, Задерака, Лунев, Близниченко, По, Рябов
"Ворскла": Исенко, Пердута, Крупский, Хрипчук, Павлюк, Кане, Мякушко, Сиссоко, Степанюк, Котвалюк, Корниенко
Запасные: Домолега, Глущенко, Галас, Амилькар, Якубу, Сантана, Л. Рамирес, Толи, Нестеренко
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также на YouTubeбудет доступна аудиотрансляция матча.
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