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Основной голкипер Вереса выбыл до конца сезона
Евгений Паст порвал "кресты"
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Шестого апреля в матче 23-го тура УПЛ
Как стало известно, повреждение игрока оказалась серьезным, о чем он рассказал сам.
"К сожалению, снова порвал крестообразную связку на левом колене. Неудачно упал, отбив удар соперника, еще несколько минут провел на поле, почувствовал дискомфорт и попросил замену.
После сегодняшнего обследования медики вынесли нелестный вердикт. Кстати, полтора года назад у меня была такая же травма на том же колене. 12 апреля в одной из киевских клиник буду прооперирован. Восстановление займет около семи месяцев, так что в этом году уже не сыграю", – сказал Паст.
Напомним, что в текущем сезоне Евгений Паст отыграл за "Верес" в 15 поединках, пропустил 22 гола и в 3 матчах сохранил ворота команды сухими.
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