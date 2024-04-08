Основной голкипер Вереса выбыл до конца сезона

Шестого апреля в матче 23-го тура УПЛ "Верес" - "Оболонь" (3:0) получил травму и был заменен на 84-й минуте голкипер хозяев Евгений Паст.

Как стало известно, повреждение игрока оказалась серьезным, о чем он рассказал сам.

"К сожалению, снова порвал крестообразную связку на левом колене. Неудачно упал, отбив удар соперника, еще несколько минут провел на поле, почувствовал дискомфорт и попросил замену.

После сегодняшнего обследования медики вынесли нелестный вердикт. Кстати, полтора года назад у меня была такая же травма на том же колене. 12 апреля в одной из киевских клиник буду прооперирован. Восстановление займет около семи месяцев, так что в этом году уже не сыграю", – сказал Паст.