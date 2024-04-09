Кузык после 1:1 с Ворсклой: Сделаем выводы и будем двигаться дальше

Защитник "Кривбасса" Денис Кузык подвел итоги матча с "Ворсклой" (1:1) в 23-м туре УПЛ.

"Мы не забили много моментов. "Ворскла" стала сзади всей командой. Чуть не повезло – две стойки, еще и игрок выбил из пустых ворот. Сегодня не наш денек.

Пропущенный гол? Команда сыграла не так. Вся команда забивает, пропускает – мы одна команда. Ничего страшного. Сегодня так вышло. Сделаем выводы и будем двигаться дальше.

Очень хотелось заработать три балла, тем более что "Динамо" потеряло очки", - сказал Кузык в эфире УПЛ ТВ.