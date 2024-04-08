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УПЛ. Кривбасс - Ворскла 1:1. Второй подарок Шахтёру за день

Премьер-лига
Обновлено

Коллектив Вернидуба отдаляется от чемпионства

УПЛ. Кривбасс - Ворскла 1:1. Второй подарок Шахтёру за день

Facebook ФК Кривбас

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Уже с первых минут "Кривбассу" удалось перехватить инициативу в поединке. Особые проблемы сопернику подопечным Вернидуба доставляли сопернику с правого фланга.

Первый по-настоящему убойный момент случился на 16-й минуте встречи - шикарную разрезную на передачу на подключившегося к атаке Понедельника выполнил Стецков, но свою дуэль Исенко латераль проиграл.

Впрочем, вскоре старания криворожцев всё же увенчались успехом. После прострела Кожушко рукой в собственной штрафной сыграл Хрипчук - Соса одиннадцатиметровый реализовал идеально.

УПЛ. Кривбасс - Ворскла 1:1. Второй подарок Шахтёру за день - изображение 1

Забитый мяч никоим образом не повлиял на хозяев поля - они хотели развить успех. Правда, настолько увлеклись атакой, что пропустили хоть и немного нелепый, но всё же результативный выпад "Ворсклы". Ключевой в эпизоде стала индивидуальная ошибка Бескоровайного.

После этого гола рисунок игры значительно изменился. "Кривбасс" будто бы растерял всю ту уверенность, которую демонстрировал в начале встречи. Как итог - концовка тайма проходила уже в равной борьбе.

В перерыве Вернидуб снял сразу двух легионеров состава. Начали вторую половину криворожцы так же, как и первую. Приходилось "Ворскле" довольно непросто. Дважды за гостей вступалась штанга. Причём, во втором эпизоде полтавцев спас только чудо-сейв Корниенко на ленточке ворот. Несмотря на это, некоторые полумоменты создавали и полтавцы, так что нельзя сказать, что матч был совсем односторонним.

УПЛ. Кривбасс - Ворскла 1:1. Второй подарок Шахтёру за день - изображение 2

Кое-как сдержав натиск "Кривбасса", подопечные Скрипника немного выровняли ход поединка. Правда, и какую-либо осмысленную атаку им тоже не удавалось провести.

Вернидуб, в то же время, в погоне за победой максимально насытил атакующую линию команды, но создать до конца матча такие же моменты, какие были у Хомченовского и Понедельника при попаданиях в штангу, они уже не сподобились.

Итого - второй результат в течение дня в пользу "Шахтёра". Мало того, что теперь криворожцы отстают от "горняков" на два очка, у последних ещё есть две игры в запасе. Да и "Динамо", как никак, в спину дышит.


23-й тур УПЛ сезона 2023/24

8 апреля. Кривой Рог. Стадион "Горняк"

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

"Кривбасс" - "Ворскла" 1:1

Голы: Соса (пенальти) 22 - Степанюк 30

"Кривбасс": Маханьков, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Кузык (Лунёв 74), Вакулко, Бизимана (Микитишин 46), Соса (Задерака 46), Хомченовский (Твердохлеб 88), Кожушко (По 74).

"Ворскла": Исенко, Крупский, Пердута, Хрипчук, Павлюк, Корниенко (Якубу 71), Кане (Нестеренко 71), Мякушко (Толи 53), Сиссоко, Степанюк (Амилькар 88), Ковталюк (Глущенко 53).

Предупреждения: Бизимана 34, Стецков 58, Лунёв 80

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Ворскла (Полтава) Кривбасс (Кривой Рог)
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Комментарии
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VSK_ua (Полтава)
08.04.2024 в 21:52
А кто мне ответит, почему судья не удалил Сосу в конце 1 тайма, когда тот, уже имея жёлтую карточку, СРУБИЛ Степанюка? Это же чистая 2-я жёлтая и удаление!Про пенальти вообще молчу... Цирк на лошадях Ворскла сыграла на выезде с Кривбасом вничью, при том, что лишь 3 дня назад также на выезде играла с Полесьем! Кривбас же все это время отдыхал и готовился. И это при том, что у полтавчан не играли ЛИДЕРЫ - Бацула, Фелипе, Скляр, Челядин...
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Комментарии 45
VSK_ua (Полтава)
08.04.2024 в 21:52
А кто мне ответит, почему судья не удалил Сосу в конце 1 тайма, когда тот, уже имея жёлтую карточку, СРУБИЛ Степанюка? Это же чистая 2-я жёлтая и удаление!Про пенальти вообще молчу... Цирк на лошадях Ворскла сыграла на выезде с Кривбасом вничью, при том, что лишь 3 дня назад также на выезде играла с Полесьем! Кривбас же все это время отдыхал и готовился. И это при том, что у полтавчан не играли ЛИДЕРЫ - Бацула, Фелипе, Скляр, Челядин...
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0
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VSK_ua (Полтава)
08.04.2024 в 22:04
Сорян, попутал Сосу с Бизиманой. Но по пенальти придерживаюсь мнения, что его и близко не было. Уже 2 игры подряд судьи ставят в ворота Ворсклы сомнительные пенальти. Не хорошо, как-то, господа
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Вarcelinius
08.04.2024 в 22:07
Так ваши даже и не спорил никто по поводу пенальти. Да и судья сразу же резко указал на точку. Видать не увидел он там "опорную" руку, хотя на то смахивало.
 
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Morphyk7 (Черновцы)
08.04.2024 в 22:05
Типа молодцы? Чьи проблемы, что не играли 4 недоигрока? Играть 2 игры в неделю - это проблема для укр клубов?
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VSK_ua (Полтава)
08.04.2024 в 22:11
Ты бы лучше коментировал игру "недо-игроков" своей "недо-Буковини")
 
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Morphyk7 (Черновцы)
08.04.2024 в 21:11
Сидят три утырка и после матча обсуждают был ли 100% пенал, или не было... О, щас мол заруба будет, а може бульо може не було, бо ми говориЛьи. Остальные все на аойне видимо, раз такое в студию приглашают
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Вarcelinius
08.04.2024 в 21:18
Эти на ВЛК психиатра не прошли.
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
08.04.2024 в 21:06
А що , лідери не можуть пересилити "банк" для опонентів Шахтаря ? Ну то напів ноги вигравати ще кишечка тоненька !
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oda1979 (Запорожье)
08.04.2024 в 20:50
Вообще пофиг. Кривбасс чемпион и точка!
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tekutiev (донецк,Украина)
08.04.2024 в 20:56
если родился идиотом,то это навсегда.ещё не дошло недоношенный?и пофиг больно бывает.плюс динамо на вираже обойдёт.а твоему кривбассу хотя бы третьим остатся.правильно тут один написал-"чемпионы .ОПы".голову тебе лечить бесполезно
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tekutiev (донецк,Украина)
08.04.2024 в 20:58
плюс мог поставить только ......жажа
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.04.2024 в 21:00
Они двойняшки.))
 
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tekutiev (донецк,Украина)
08.04.2024 в 21:01
может быть одно и то же
 
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Вarcelinius
08.04.2024 в 21:02
Не может быть, а одно и то же.
 
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Вarcelinius
08.04.2024 в 21:03
Алекс, они однояйцевые.
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.04.2024 в 21:04
Да кто их этих микробов знает? ))
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.04.2024 в 21:05
Это как, одно яйцо на двоих?
 
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Вarcelinius
08.04.2024 в 20:39
Вообще зная, шо Вернидуб мастак сливать КОМУ НАДО, то я не удивлюсь, шо это был и слив. А вот кому? Шахтёру или Динамо? В общем КОМУ НАДО.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.04.2024 в 20:41
sticker
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наварін (Київ)
08.04.2024 в 20:41
Та ну Юрій Миколайович кришталево чиста людина. І не позбавлений чистолюбивих амбіцій
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Вarcelinius
08.04.2024 в 21:00
Кристально честный? Ха! Мы все здесь прекрасно помним, как он сливал Динамо, когда Зарёй руководил. Кристально честный блъ... Он так же слил и своей Заре в конце первого круга в Кривом Роге, выставив тогда очень странный состав. Я помню тогда ещё был взбешён не на шутку такой подляной.
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.04.2024 в 21:03
Еще Шахтер должен слить Динамо и всё, чемпионат удался
 
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Вarcelinius
08.04.2024 в 21:06
Да, ты прав брат, чемпионат у нас сливной.
 
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oda1979 (Запорожье)
08.04.2024 в 21:16
Иди в домино на лавочке играй, утырок. Низеброд потомственный..
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Вarcelinius
08.04.2024 в 21:29
Иди броди, чмо.
 
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Вarcelinius
08.04.2024 в 20:34
Начудил ВерниДуб, начудил. А может и слил. Очень странный стартовый состав, очень. Не менее странными были и замены. Короче чисто тренерский проё@. Ну и реализация... это полная Ж0ПА. Нет брат, это, какой-то колхоз, а не Европа.
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наварін (Київ)
08.04.2024 в 20:38
Реалізація.Вернидуб за Кожушка по воротах не б"є.
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Вarcelinius
08.04.2024 в 20:43
А зачем Дуб выпускает тупого Хому, который в пустые ворота не попадает? А зачем он снял креативных футболистов и выпустил шлак? А зачем он выпустил лавочников в старте?
 
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наварін (Київ)
08.04.2024 в 20:45
Ігрова практика. І чому Хомчановський тупий. Старенький так.
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.04.2024 в 20:48
Вarcelinius Надо
 
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Вarcelinius
08.04.2024 в 20:50
Хома это просто "столбик" и больше ничего. Ни паса, ни удара, ни техники, ни обводки. Он приблатнённый Вернидуба вот. и всё
 
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наварін (Київ)
08.04.2024 в 20:52
Барселініус. Мені не хочеться тебе ображати, але ти шпандьориш пости як Жажа. Вибач за фамільярність.
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.04.2024 в 20:55
Як жажа Ну ты даешь
 
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наварін (Київ)
08.04.2024 в 20:57
Ну а як. Зіграли в нічію.Уже у Ю.М. Вернидуба якісь привороти. Хоч без ворожок.
 
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Вarcelinius
08.04.2024 в 21:09
Не сметь! Не сметь меня сравнивать с жажой, с этим тупым ублюдком и дегенератом.
 
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Вarcelinius
08.04.2024 в 21:13
Наварин, ты вот говоришь вничью сыграли, а я мол тут ещё, чего-то бузю. Так ведь могли запросто и проиграть, моменты то у Ворсклы были, и не плохие.
 
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наварін (Київ)
08.04.2024 в 21:21
Могли і програти. У полтавчан були моменти. Але більше було у Кривбаса. Дві штанги кажись.Так на то він і футбол. Полтавчани теж не пальцем роблені.
 
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Вarcelinius
08.04.2024 в 21:26
А надо было делать эту заморенную кубком Ворсклу одной левой. Если б Дуб выпустил весь боевой состав на игру, без тех двух лавочных тупарей, Хомы и Вакулко.
 
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наварін (Київ)
08.04.2024 в 21:36
Щось не виглядала Ворскла вимореною.Ладно. На сьогодні все.
 
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наварін (Київ)
08.04.2024 в 20:33
Полтавчани билися як леви. Молодці. Мабуть Юрій Миколайович недооцінив прагнення Ворскли. Буває.В любому випадку Кривбас молодці. Компактно, що в атаці що в обороні.
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tekutiev (донецк,Украина)
08.04.2024 в 20:36
а как "талант" вернидуба?не помог?сдулся твой "великий"тренер
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scorpius (Ck)
08.04.2024 в 20:33
Что-то подлагивают сегодня претенденты на чемпионство...
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.04.2024 в 20:32
Ну эти полтавские беляши, сами ничего добиться не могут и другим мешают.))
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oksik_plt (Полтава)
08.04.2024 в 20:40
Можна подумати ваші київські бєляші сьогодні запалювали ))
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.04.2024 в 20:47
Они не мои вообще-то, но тоже «молодцы»
 
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