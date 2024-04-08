УПЛ. Кривбасс - Ворскла 1:1. Второй подарок Шахтёру за день

Уже с первых минут "Кривбассу" удалось перехватить инициативу в поединке. Особые проблемы сопернику подопечным Вернидуба доставляли сопернику с правого фланга.

Первый по-настоящему убойный момент случился на 16-й минуте встречи - шикарную разрезную на передачу на подключившегося к атаке Понедельника выполнил Стецков, но свою дуэль Исенко латераль проиграл.

Впрочем, вскоре старания криворожцев всё же увенчались успехом. После прострела Кожушко рукой в собственной штрафной сыграл Хрипчук - Соса одиннадцатиметровый реализовал идеально.







Забитый мяч никоим образом не повлиял на хозяев поля - они хотели развить успех. Правда, настолько увлеклись атакой, что пропустили хоть и немного нелепый, но всё же результативный выпад "Ворсклы". Ключевой в эпизоде стала индивидуальная ошибка Бескоровайного.

После этого гола рисунок игры значительно изменился. "Кривбасс" будто бы растерял всю ту уверенность, которую демонстрировал в начале встречи. Как итог - концовка тайма проходила уже в равной борьбе.

В перерыве Вернидуб снял сразу двух легионеров состава. Начали вторую половину криворожцы так же, как и первую. Приходилось "Ворскле" довольно непросто. Дважды за гостей вступалась штанга. Причём, во втором эпизоде полтавцев спас только чудо-сейв Корниенко на ленточке ворот. Несмотря на это, некоторые полумоменты создавали и полтавцы, так что нельзя сказать, что матч был совсем односторонним.





Кое-как сдержав натиск "Кривбасса", подопечные Скрипника немного выровняли ход поединка. Правда, и какую-либо осмысленную атаку им тоже не удавалось провести.

Вернидуб, в то же время, в погоне за победой максимально насытил атакующую линию команды, но создать до конца матча такие же моменты, какие были у Хомченовского и Понедельника при попаданиях в штангу, они уже не сподобились.

Итого - второй результат в течение дня в пользу "Шахтёра". Мало того, что теперь криворожцы отстают от "горняков" на два очка, у последних ещё есть две игры в запасе. Да и "Динамо", как никак, в спину дышит.



23-й тур УПЛ сезона 2023/24

8 апреля. Кривой Рог. Стадион "Горняк"

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

"Кривбасс" - "Ворскла" 1:1

Голы: Соса (пенальти) 22 - Степанюк 30

"Кривбасс": Маханьков, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Кузык (Лунёв 74), Вакулко, Бизимана (Микитишин 46), Соса (Задерака 46), Хомченовский (Твердохлеб 88), Кожушко (По 74).

"Ворскла": Исенко, Крупский, Пердута, Хрипчук, Павлюк, Корниенко (Якубу 71), Кане (Нестеренко 71), Мякушко (Толи 53), Сиссоко, Степанюк (Амилькар 88), Ковталюк (Глущенко 53).



Предупреждения: Бизимана 34, Стецков 58, Лунёв 80