УПЛ. Днепр-1 - Заря 2:2. Таймы-антиподы и тревоги

Уже на самом старте планы на игру Юрия Максимова были разрушены. Сначала было подозрение на травму у Сарапия, но, к счастью, обошлось. А чуть позже повреждение получил креативный лидер днепрян Пихаленок. Это вылилось в то, что в начале встречи доминировали именно гости. Мяч в ногах хозяев вообще не держался.

В целом первый тайм получился абсолютным антиподом ко второй половине поединка. Мы могли наблюдать за максимальной пресной игрой. Полная безыдейность и уныние.

Команды демонстрировали футбол достаточно низкого качества и действовали слишком медленно. Первые 45 минут ознаменовались огромным количеством борьбы в центре поля. Обоим коллективам очень не хватало конструктива впереди. Ранний уход с поля Пихаленка очень ударил по "Днепру-1". Игра между линиями у днепровской команды, откровенно, не клеилась.

Из более-менее острых моментов в первой половине можно выделить удары Бутко и Башича - со стороны луганчан.

А вот второй тайм назвать блеклым и неинтересным язык не повернется. Наставники обеих команд ощутимо психологически накачали своих подопечных в перерыве. Игра приобрела совсем другой характер. Днепряне всего за четыре минуты дважды организовали взятие ворот! Мирошниченко выполнил подачу со штрафного на правом фланге, а капитан "Днепра-1" Сваток удачно сыграл на добивании. Не успели хозяева отпраздновать первый мяч, как практически сразу удвоили преимущество в счете. Гол снова пришел после стандарта - на этот раз подачу с углового замкнул Гуцуляк.

Казалось, это все. При такой вязкой и тяжелой игре пропустить два мяча - это приговор. Но не здесь было. Подопечные Юрия Коваля и не думали сдаваться без боя. Едва прошло три минуты как Кирюханцев сократил отставание. Хавбек луганской команды воспользовался ошибкой Волынца на выходе и перебросил стража ворот днепровского коллектива. Гости завелись и очень скоро установили паритет на табло. Антюх подачей с левого фланга нашел голову Горбача - 2:2!

Игра неслась, моменты с определенной периодичностью возникали с обеих сторон. Однако, это действо прервала объявленная в регионе воздушная тревога ... Если обращаться к статистике, то по чистому проценту владения преобладали днепряне, однако больше ударов нанесли именно гости.

Через 40 минут команды вернулись на поле и не снизили заданный во втором тайме темп. "Днепр-1" вышел после паузы очень заряженным и имел сразу несколько хороших возможностей. Однако снова прозвучала тревога... Едва коллективы отыграли 10 минут и снова отправились в раздевалку.

В самой концовке хозяева больше контролировали мяч, но это владение было достаточно стерильным.

В итоге, спустя 3,5 часа после стартового свистка "Днепр-1" и "Заря" успешно доиграли эту встречу, расписав результативную ничью. Днепряне буксуют в весенней части украинского первенства, а луганчане - наоборот. Можно окончательно утверждать, что команда Юрия Коваля выбилась из ряда аутсайдеров.

Матч 23-го тура УПЛ сезона 2023/24

9.04.2024. Днепр, "Днепр-Арена"

"Днепр-1" - "Заря" 2:2

Голы: Сваток 48, Гуцуляк 52 - Кирюханцев 55, Горбач 62

"Днепр-1": Волынец - Адамюк, Сваток, Сарапий (Пасич 74), Мирошниченко, Бабенко, Пихаленок (Очеретько 6), Рубчинский, Леднев (Третьяков 74), Гуцуляк, Танчик (Горбунов 63).

Запасные: Юрчук, Кинарейкин, Авраменко, Гаджиев, Мельниченко, Гребенюк, Горбунов, Пасич, Третьяков, Очеретько.

Главный тренер: Юрий Максимов (желтая карточка - 78).

"Заря": Сапутин - Боль, Батагов, Вантух, Бутко, Чурко (Дришлюк 90+4), Волошин (Горбач 46), Яцик, Кирюханцев (Слесар 82), Башич, Антюх.

Запасные: Турбаевский, Набит, Хахлев, Мишнев, Мичин, Дришлюк, Жан Клод, Ндур, Горбач, Слесар, Бугай.

Главный тренер: Юрий Коваль.

Предупреждения: Батагов 47, Бабенко 54, Адамюк 68, Кирюханцев 73.

Арбитр: Панчишин Дмитрий