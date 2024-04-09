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Ярмоленко добыл, команда потеряла. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:1
Ничья для киевлян – словно поражение
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Динамо" в матче 23-го тура УПЛ не смогло победить ЛНЗ. Примечательно, что гол киевской команды забил Андрей Ярмоленко – символ и легенда этой команды. Он получил еще один пунктик в списке лучших бомбардиров УПЛ, но команда потеряла два балла в турнирной таблице. Для ЛНЗ же гостевая ничья с "Динамо" – очень солидный результат.
Как все было – видела фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Ее фотоработы – ниже в галерее.
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