Ярмоленко добыл, команда потеряла. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:1

"Динамо" в матче 23-го тура УПЛ не смогло победить ЛНЗ. Примечательно, что гол киевской команды забил Андрей Ярмоленко – символ и легенда этой команды. Он получил еще один пунктик в списке лучших бомбардиров УПЛ, но команда потеряла два балла в турнирной таблице. Для ЛНЗ же гостевая ничья с "Динамо" – очень солидный результат.

Как все было – видела фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Ее фотоработы – ниже в галерее.

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