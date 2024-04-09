Григорчук: Те люди, которые с трибун кричат игрокам... Это страшное бескультурье

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук пояснил свою критику болельщиков команды после домашнего матча 23-го тура УПЛ с "Александрией" (3:2).

"Мне это страшно не понравилось. Те люди, которые на трибунах и которые кричат там Брагару, Салюку, вообще команде... Это разочаровывает просто. Это страшное бескультурье, это не про футбол даже, ладно. Это бескультурье. Еще на стадионе все слышно, и когда кричат даже на сборников Украины. Нехорошо.

И почему я так расстроен. Потому что в Одессе всегда стадион, болельщики, команда – одна семья была. Такие вещи, я даже слов не могу подобрать, очень расстроен. Одесса – это культурный город, особенный город.

И когда такое происходит... Не хочется это слышать", – сказал Григорчук.