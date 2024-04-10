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Хюбшман: О Брандао часто говорили Буратино, но деревянный футболист не забивал бы столько голов

Премьер-лига

Тем не менее, Бренди наколотил за Шахтер 91 гол

Хюбшман: О Брандао часто говорили Буратино, но деревянный футболист не забивал бы столько голов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-хавбек "Шахтера" Томаш Хюбшман охарактеризовал игру бывшего форварда "горняков" Брандао.

"О Брандао часто говорили "Буратино" – что он деревянный. Но я думаю, что деревянный футболист не забивал бы столько голов и не играл бы потом за "Олимпик" Марсель.

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Конечно, моментов у него всегда было много и сначала реализовывал их мало, но потом раскрылся и пошел дальше", - сказал Хюбшман.

Напомним, что Брандао в 220 матчах за "Шахтер" забил 91 гол.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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