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Хюбшман: О Брандао часто говорили Буратино, но деревянный футболист не забивал бы столько голов
Тем не менее, Бренди наколотил за Шахтер 91 гол
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-хавбек "
"О Брандао часто говорили "Буратино" – что он деревянный. Но я думаю, что деревянный футболист не забивал бы столько голов и не играл бы потом за "Олимпик" Марсель.
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Конечно, моментов у него всегда было много и сначала реализовывал их мало, но потом раскрылся и пошел дальше", - сказал Хюбшман.
Напомним, что Брандао в 220 матчах за "Шахтер" забил 91 гол.
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Источник:Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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