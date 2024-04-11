Верес назвал лучшего игрока команды в марте

"Верес" определил лучшего игрока команды по итогам марта. По результатам опроса болельщиков в соцсетях победителем стал черногорский форвард Марко Мрвалевич, сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем месяце легионер отметился тремя забитыми мячами в трех матчах подряд: против "Ворсклы" (1:2), "Динамо" (1:1) и "Черноморца" (1:0). На приз также претендовали полузащитники Валерий Кучеров, Яго Сикейра и Виталий Дахновский.

Напомним, сейчас "Верес" занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 19 баллов.