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Верес назвал лучшего игрока команды в марте

Премьер-лига

Болельщики выбрали черногорского форварда

Верес назвал лучшего игрока команды в марте

Фото: НК Верес

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"Верес" определил лучшего игрока команды по итогам марта. По результатам опроса болельщиков в соцсетях победителем стал черногорский форвард Марко Мрвалевич, сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем месяце легионер отметился тремя забитыми мячами в трех матчах подряд: против "Ворсклы" (1:2), "Динамо" (1:1) и "Черноморца" (1:0). На приз также претендовали полузащитники Валерий Кучеров, Яго Сикейра и Виталий Дахновский.

Напомним, сейчас "Верес" занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 19 баллов.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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