Пономарев: Кривбасс борется за чемпионство и демонстрирует очень хороший футбол

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал подготовку команды к игре 24-го тура УПЛ с "Кривбассом".

"Ничего страшного не произошло и поражение "Шахтеру" не повлияло на общий настрой команды. Такие матчи будут случаться, поэтому главное сделать правильные выводы и двигаться дальше. Поединок против "горняков" был хорошим уроком для нас и указал на наши ошибки, которые мы постараемся исправить, чтобы продолжить прогрессировать.

Теперь впереди матч с "Кривбассом". Криворожане борются за чемпионство и демонстрируют очень хороший футбол. Это серьезный соперник и "Рух" готовится к тяжелому поединку. Мы не обращаем внимания на то, что выиграли в Кривом Роге в первом круге - сейчас будет совсем другая игра. Для нас каждый матч сложный, ведь в чемпионате сейчас нет слабых соперников. Поэтому следует к каждому поединку готовиться с полной самоотдачей. Собираемся и готовимся к серьезному противостоянию, потому что "Кривбасс" также борется за чемпионство в этом чемпионате. Это уже хорошая команда, поэтому мы готовимся к серьезному противостоянию.

"Кривбасс" играет в современный футбол. У них очень качественный и быстрый переход из обороны в атаку, но они также могут быстро вернуться в защиту. Это очень хорошо организованный коллектив, который в течение всего матча демонстрирует высокую интенсивность. Силу этой команды подтверждают ее результаты в чемпионате, ведь команда сейчас находится в группе лидеров УПЛ. "Руху" интересно играть против таких соперников, ведь хочется проверить свои силы на фоне такой команды как "Кривбасс", - сказал Пономарев.