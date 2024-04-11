  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пономарев: Кривбасс борется за чемпионство и демонстрирует очень хороший футбол
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пономарев: Кривбасс борется за чемпионство и демонстрирует очень хороший футбол

Премьер-лига

Наставник "Руха" - о подготовке команды к матчу с криворожанами

Пономарев: Кривбасс борется за чемпионство и демонстрирует очень хороший футбол

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал подготовку команды к игре 24-го тура УПЛ с "Кривбассом".

"Ничего страшного не произошло и поражение "Шахтеру" не повлияло на общий настрой команды. Такие матчи будут случаться, поэтому главное сделать правильные выводы и двигаться дальше. Поединок против "горняков" был хорошим уроком для нас и указал на наши ошибки, которые мы постараемся исправить, чтобы продолжить прогрессировать.

Теперь впереди матч с "Кривбассом". Криворожане борются за чемпионство и демонстрируют очень хороший футбол. Это серьезный соперник и "Рух" готовится к тяжелому поединку. Мы не обращаем внимания на то, что выиграли в Кривом Роге в первом круге - сейчас будет совсем другая игра. Для нас каждый матч сложный, ведь в чемпионате сейчас нет слабых соперников. Поэтому следует к каждому поединку готовиться с полной самоотдачей. Собираемся и готовимся к серьезному противостоянию, потому что "Кривбасс" также борется за чемпионство в этом чемпионате. Это уже хорошая команда, поэтому мы готовимся к серьезному противостоянию.

"Кривбасс" играет в современный футбол. У них очень качественный и быстрый переход из обороны в атаку, но они также могут быстро вернуться в защиту. Это очень хорошо организованный коллектив, который в течение всего матча демонстрирует высокую интенсивность. Силу этой команды подтверждают ее результаты в чемпионате, ведь команда сейчас находится в группе лидеров УПЛ. "Руху" интересно играть против таких соперников, ведь хочется проверить свои силы на фоне такой команды как "Кривбасс", - сказал Пономарев.

Матч "Рух" - "Кривбасс" состоится в субботу, 13 апреля и начнется в 18:00.

По теме
yellow-arrow
Ротань: Динамо после ничьей с ЛНЗ выйдет на игру гораздо более собранным
yellow-arrow
Клуб Лиги 1 интересуется вингером Динамо - Источник
yellow-arrow
Александрия увеличила количество билетов на матч с Динамо
Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов) Виталий Пономарев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости