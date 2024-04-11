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Принс поможет Кривбассу в матче с Рухом

Премьер-лига
Обновлено

Травма игрока оказалась не серьезной

Принс поможет Кривбассу в матче с Рухом

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Повреждение ганского форварда "Кривбасса" Принса Аду, которую он получил незадолго до матча с "Ворсклой", оказалось несерьезным.

Как сообщает ТаТоТаке, у 24-летнего игрока есть все шансы вернуться в стартовый состав криворожцев на матч 24-го тура УПЛ против "Руха", который состоится 13 апреля во Львове.

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Напомним, что в текущем сезоне форвард провел за "Кривбасс" 12 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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