Ворскла – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 24-го тура Украинской Премьер-лиги между полтавской "Ворсклой" и донецким "Шахтером".

Все в руках "горняков". Нужно выиграть все свои матчи – и чемпионство в кармане. Кстати, этот поединок – еще и репетиция к финалу Кубка Украины. Кто возьмет верх – лидер чемпионата или же середняк таблицы, которые уже не имеет турнирной мотивации? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 14 апреля – в 12:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Владимир Зуев