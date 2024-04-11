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Ворскла – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Ворскла – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ

УПЛ

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 24-го тура Украинской Премьер-лиги между полтавской "Ворсклой" и донецким "Шахтером".

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Все в руках "горняков". Нужно выиграть все свои матчи – и чемпионство в кармане. Кстати, этот поединок – еще и репетиция к финалу Кубка Украины. Кто возьмет верх – лидер чемпионата или же середняк таблицы, которые уже не имеет турнирной мотивации? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 14 апреля – в 12:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Владимир Зуев

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