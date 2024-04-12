Владислав Калитвинцев: Опытных игроков киевского Арсенала иногда очень раздражала игра Мудрика

Хавбек " Александрии " Владислав Калитвинцев вспомнил период, когда он в 2019 году играл в аренде в киевском "Арсенале".

- С Игорем Леоновым работалось хорошо, положительный такой тренер. Я ему очень благодарен, потому что пришел в команду, когда уже был третий тур и особо не был готов, хотя и занимался индивидуально. Буквально неделю я потренировался в общей группе и он меня поставил на игру с "Олимпиком", мы их обыграли. И как-то так пошло...

- Трудно поверить, вспоминая результаты команды, но у тебя тогда были классные партнеры: Ковпак, Ореховский, Танковский, Липартия, Дубинчак, Авагимян, Козак и даже Мудрик!

- Да, тогда была классная команда. Жаль, что не получилось остаться в УПЛ. Чего не хватило? Трудно сказать. У нас тогда был матч с "Черноморцем", который мы 3:3 сыграли, а нам была нужна только победа. Ну и там сомнительный пенальти в наши ворота поставили. После той ничьей шансов у нас уже не было. А так мы хороший период там провели.

- Какие впечатления были от Мудрика? Он уже тогда много уделял времени индивидуальной работе после тренировок?

- Да, это уже тогда было. На тренировках Миша мог, как говорится, в детский футбол играть: лезть на пятерых-шестерых игроков. Такое случалось, но занимался он очень серьезно: и в зал ходил, и фишки обыгрывал. Бывало так, что после тренировки мы уже помылись, собираемся ехать домой. Смотрим, а он даже под дождем те фишки обыгрывает. Его тренеры потом выгоняли с поля, но он все равно гнул свою линию и продолжал это делать.

- Александр Ковпак рассказывал, что на поле Мудрик играл сам по себе, постоянно заигрывался. Команду это не раздражало?

- Конечно раздражало, потому что нам был нужен результат, еще и премии. Поэтому все хотели остаться в УПЛ, а когда Мудрик на четверых-пятерых лезет, в то время, как можно обычный пас отдать, то конечно опытных игроков это раздражало.