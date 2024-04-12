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Милевский назвал лучшего плеймейкера. В Динамо и в Европе

Премьер-лига
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И это не Алиев

Милевский назвал лучшего плеймейкера. В Динамо и в Европе

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Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский назвал лучшего, по его мнению, плеймейкера, с которым ему довелось играть в одной команде.

"Вопрос о плеймейкере. Для меня лучшим всегда был Валентин Белькевич. Он умел очень много таких вещей, которые никто не умеет. Но, к сожалению, царство небесное ему.

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Из европейцев, наверное, Франческо Тотти. Вот так вот", - сказал Милевский.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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