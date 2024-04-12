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Степаненко: У Шахтера уже команда, которая умеет выигрывать турниры

Премьер-лига
Обновлено

Капитан Шахтера рассказал о концентрации в концовке сезона

Степаненко: У Шахтера уже команда, которая умеет выигрывать турниры

shakhtar.com

Новина українською

Капитан "Шахтера" Тарас Степаненко поделился ожиданиями от матча 24-го тура УПЛ против "Ворсклы", который пройдет в воскресенье, 14 апреля.

– Мы отрабатываем всегда интенсивную игру: прессинг, контрпрессинг, потому все упражнения построены на этом. Были упражнения, актуальные в следующей игре, но об этом мы говорить не будем.

– Что ты можешь сказать о "Ворскле"? Как должен действовать "Шахтер" против этого оппонента?

– Я думаю, что "Ворскла" сейчас в хорошем настроении – они вышли в финал Кубка. Есть хорошие результаты, у них достаточно опытная команда. Ребята давно играют друг с другом. Таков боевой коллектив. Мы знаем как играет "Ворскла". Нам все покажут и расскажут, на тренировках все отработаем. Но главное, чтобы мы играли в футбол, в который стремится играть "Шахтер", выполняли то, что нам предлагает тренерский штаб, чтобы все были сконцентрированы и максимально готовы.

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– Что чувствуете, когда эти трофеи (чемпионат, Кубок) уже на самом деле так близко? Есть ли волнение, мандраж или наоборот – безумная спортивная агрессия?

– Я не могу говорить о всех, но я думаю, что все максимально сконцентрированы, работают. У нас уже команда, умеющая выигрывать турниры. Мы уже прошли вместе некоторое время. К нам присоединились молодые ребята, иностранцы, но они постепенно понимают философию "Шахтера" и что для того, чтобы выиграть турниры – нужно быть максимально готовыми во всех составляющих. Жажда победы и большой труд.

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Источник:
Twitter Шахтера
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
12.04.2024 в 20:41
УПЛ это халоймис --нет не одной команды в ЕК все обасрались
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
12.04.2024 в 20:41
УПЛ это халоймис --нет не одной команды в ЕК все обасрались
Ответить
0
0

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