Шовковский взял на матч с Александрией Ярмоленко, но отцепил проштрафившегося Нещерета

В пятницу, 12 апреля, " Динамо " прибыло в Александрию, где 13 апреля проведет матч УПЛ против команды Руслана Ротаня.

В заявке киевлян на матч присутствует вингер Андрей Ярмоленко (ранее СМИ писали о якобы рецидиве травмы), но нет кипера Руслана Нещерета, который допустил результативную ошибку в мачте прошлого тура с ЛНЗ (1:1).

Заявка "Динамо" на матч с "Александрией":

Вратари: Бущан, Моргун, Игнатенко;

Защитники: Попов, Биловар, Тымчик, Михавко, Дубинчак, Дячук, Вивчаренко, Сирота;

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Полузащитники: Ярмоленко, Буяльский, Кабаев, Волошин, Бражко, Диалло, Бенито, Шапаренко, Андриевский, Караваев;

Нападающие: Ванат, Супряга, Пономаренко