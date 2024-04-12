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Шовковский взял на матч с Александрией Ярмоленко, но отцепил проштрафившегося Нещерета
Заявка Динамо на матч с Александрией
fcdynamo.com
В пятницу, 12 апреля, "
В заявке киевлян на матч присутствует вингер Андрей Ярмоленко (ранее СМИ писали о якобы рецидиве травмы), но нет кипера Руслана Нещерета, который допустил результативную ошибку в мачте прошлого тура с ЛНЗ (1:1).
Заявка "Динамо" на матч с "Александрией":
Вратари: Бущан, Моргун, Игнатенко;
Защитники: Попов, Биловар, Тымчик, Михавко, Дубинчак, Дячук, Вивчаренко, Сирота;
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Полузащитники: Ярмоленко, Буяльский, Кабаев, Волошин, Бражко, Диалло, Бенито, Шапаренко, Андриевский, Караваев;
Нападающие: Ванат, Супряга, Пономаренко
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