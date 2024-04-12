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Шовковский взял на матч с Александрией Ярмоленко, но отцепил проштрафившегося Нещерета

Премьер-лига
Обновлено

Заявка Динамо на матч с Александрией

Шовковский взял на матч с Александрией Ярмоленко, но отцепил проштрафившегося Нещерета

fcdynamo.com

Новина українською

В пятницу, 12 апреля, "Динамо" прибыло в Александрию, где 13 апреля проведет матч УПЛ против команды Руслана Ротаня.

В заявке киевлян на матч присутствует вингер Андрей Ярмоленко (ранее СМИ писали о якобы рецидиве травмы), но нет кипера Руслана Нещерета, который допустил результативную ошибку в мачте прошлого тура с ЛНЗ (1:1).

Заявка "Динамо" на матч с "Александрией":

Вратари: Бущан, Моргун, Игнатенко;

Защитники: Попов, Биловар, Тымчик, Михавко, Дубинчак, Дячук, Вивчаренко, Сирота;

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Полузащитники: Ярмоленко, Буяльский, Кабаев, Волошин, Бражко, Диалло, Бенито, Шапаренко, Андриевский, Караваев;

Нападающие: Ванат, Супряга, Пономаренко

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Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) ФК Александрия Руслан Нещерет
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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