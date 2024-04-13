Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Оболонь - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Оболонь – Минай: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13 апреля 2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
"Оболонь" и "Минай" разделены всего лишь четырьмя очками в турнирной таблице УПЛ. Закарпатская команда больше забивает и набирает очков за "Оболонь" в последних турах, однако киевляне могут наконец-то проснуться и играть так, как в первой половине сезона.
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football
Матч 24-го тура УПЛ между "Оболонью" и "Минаем" состоится в субботу, 13 апреля, в 13:00 во Киеве, на стадионе "Оболонь Арена". Смотреть трансляцию матча можно на Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеотрансляцию, предлагаем следить за ходом матча в
Популярное сейчас
- Первая лига. Левый берег – Карпаты 0:1. Шедевр Подлепенца
- Спортивный врач: Если травма Цыганкова подтвердится, то значит вылет до конца сезона
- Директор Кривбасса: Меня очень сильно задевает позиция игрока сборной Эстонии
- Гагарин: Если украдут Вернидуба - будем писать заявление в полицию
- Красотка дня. Сексуальная девушка конкурента Зинченко восхищает фанатов мастерским исполнением тверка. ВИДЕО
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО