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Оболонь - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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Оболонь – Минай: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13 апреля 2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Оболонь - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

"Оболонь" и "Минай" разделены всего лишь четырьмя очками в турнирной таблице УПЛ. Закарпатская команда больше забивает и набирает очков за "Оболонь" в последних турах, однако киевляне могут наконец-то проснуться и играть так, как в первой половине сезона.

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Матч 24-го тура УПЛ между "Оболонью" и "Минаем" состоится в субботу, 13 апреля, в 13:00 во Киеве, на стадионе "Оболонь Арена". Смотреть трансляцию матча можно на Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA.

Если у вас не будет возможности посмотреть видеотрансляцию, предлагаем следить за ходом матча в текстовой трансляции от UA-Футбол.

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