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Близниченко: Достойного предложения я не дождался. Но мне еще рано вешать бутсы на гвоздь

Премьер-лига
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Хочет летом найти новую команду

Близниченко: Достойного предложения я не дождался. Но мне еще рано вешать бутсы на гвоздь

Фото: ФК Верес

Новина українською

Украинский полузащитник Андрей Близниченко рассказал, почему сейчас находится без клуба.

“К сожалению, достойного предложения, которое бы меня устроило, я не дождался. Поэтому решил, что будет лучше не форсировать события и соглашаться по любому приглашению, а подготовившись, как следует трудоустроиться в амбициозной команде уже во время летнего трансферного окна. Я считаю, что еще не сказал свое последнее слово в футболе и мне еще рано вешать бутсы на гвоздь”, - сказал Близниченко.

Полузащитник покинул "Верес" 22 января этого года. В текущем сезоне он провел за ровенскую команду 11 матчей, отличившись одним голом.

До этого воспитанник школы запорожского "Металлурга" играл за первую команду "Металлурга", а также в составах "Днепра", "Карабюкспора", "Шерифа" и "Ингульца".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего вингера в 175 тысяч евро.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Максим Кучер
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