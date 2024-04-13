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Оболонь - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Оболонь - Минай: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 13.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Оболонь - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

"Минай" начнет свой киевский вояж матчем с "Оболонью". Закарпатцы набрали восемь очков в весенней части чемпионата, и их шансы на сохранение места в элите немножко улучшились. Они могут стать еще лучше в случае победы над конкурентом в борьбе за выживание. Однако и "Оболонь" хочет наконец прервать свою серию отрицательных результатов и оттолкнуться от зоны вылета.

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В поединке первого круга победу одержала киевская команда со счетом 1:0.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 24-й тур
13 апреля 2024. Киев, "Оболонь Арена"

"Оболонь" 13:00 "Минай"

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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