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Защитник Миная: Любенович дал уверенности молодым игрокам

Премьер-лига

Поэтому команда сразу сыгралась

Защитник Миная: Любенович дал уверенности молодым игрокам

Фото: ФК Минай

Новина українською

Защитник “Миная” Кирилл Прокопчук прокомментировал работу главного тренера команды Желько Любеновича.

– Как Любеновичу удалось объединить команду за столь короткий отрезок времени? Кажется, будто вы не один месяц играете друг с другом.

– Любенович сразу поверил в нас, дал уверенности молодым игрокам. Он создал дружескую атмосферу в команде. Все между собой на положительном вайбе. Когда пришли первые результаты, это вдохновило нас еще больше работать. Весьма интересный тренировочный процесс. Всё с мячом, много тактики. Разбираем ошибки, готовимся под каждого соперника.

Пришли ребята, никогда не игравшие в УПЛ или до конца себя не реализовавшие. Мы не продаем себя, а хотим помочь “Минаю” спастись от вылета. Что будет после завершения сезона – время покажет. Возможно, кто-нибудь пойдет на повышение и принесет средства в бюджет клуба.

– Присутствие в команде ветеранов Бандуры, Немчанинова, Петька – в плюс для молодежи “Миная”?

– Они стержневые игроки. Они являются прототипом в плане профессионализма. Собственным примером показывают, каким должно быть отношение к футболу.

– Желько Любенович и Никола Игнятевич хорошо знают наш футбол изнутри. Их тренерский подход больше похож на европейский или опираются на свой опыт в Украине?

– На сборах у нас не было много беговой работы. Помогаем друг другу, чтобы команда стала лучше”, - сказал Прокопчук.

После возобновления чемпионата Украины “Минай” провел семь матчей, в которых заработал восемь очков. Пока команда находится на последнем месте в турнирной таблице. Следующий поединок закарпатцы проведут сегодня в гостях против “Оболони”.

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Желько Любенович ФК Минай Кирилл Прокопчук
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Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
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