Матч Александрия — Динамо прервали из-за воздушной тревоги

В 24-м туре украинского первенства подопечные Ротаня на своем поле принимают гостей из столицы. За 10 минут до перерыва началась воздушная тревога в Кировоградской области.

Предыдущая тревога в регионе была в 11:41 и длилась около получаса. В Светловодске и соответствующей территориальной общине тревога началась еще в 15:50. Также слышны сигналы в соседних областях.

Отметим, что на КСК "Ника" счет пока не открыт, а на экваторе первого тайма Кирилл Ковалец получил желтую карточку. В первом круге "Динамо" выиграло 4:2.