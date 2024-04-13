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Матч Александрия — Динамо прервали из-за воздушной тревоги
Команды не успели доиграть первую половину встречи
Фото: ФК Динамо Київ/Автор - невідомий
В 24-м туре украинского первенства подопечные Ротаня на своем поле принимают гостей из столицы. За 10 минут до перерыва началась воздушная тревога в Кировоградской области.
Предыдущая тревога в регионе была в 11:41 и длилась около получаса. В Светловодске и соответствующей территориальной общине тревога началась еще в 15:50. Также слышны сигналы в соседних областях.
Отметим, что на КСК "Ника" счет пока не открыт, а на экваторе первого тайма Кирилл Ковалец получил желтую карточку. В первом круге "Динамо" выиграло 4:2.
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