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Ванат мог оказаться в Карпатах или Металлисте. Детский тренер форварда рассказал, почему игрок выбрал Динамо
Селекционеры наблюдали за игроком во время детских турниров
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Детский тренер Виктор Залесный рассказал, как его воспитанник Владислав Ванат в свое время выбрал академию киевского "Динамо".
“Надо ли было Ванату так рано переходить в академию "Динамо"? Трудно дать уверенный ответ. Наверное, если у него получилось, – да. Но дело в том, что 9 лет – это еще очень ранний возраст. И ему могло быть трудно именно из-за этого.
Возможно, был смысл остаться в Каменце еще на год, но это было его решение. Могу судить по себе. В 5 классе я поехал в Киев в спортивный интернат, потому что так хотел. Это было верно. То же самое и с Владиславом. В "Динамо" хотел не отец или мама, а он сам. Поэтому он и начал прогрессировать.
Были академии, готовы забрать Ваната без просмотра? На турнирах действительно есть селекционеры. Ему предлагали идти в разные команды. Например, в "Карпаты" и "Металлист".
Думаю, что желание попасть именно в "Динамо" у него углубилось в 2010-м, когда к нам приезжали ветераны "Динамо", которые играли товарищескую игру против местной "Крепости". Тогда на городском стадионе бегали: покойный Андрей Баль, Александр Хацкевич, Виталий Косовский, Виктор Леоненко. Это дало толчок к тому, чтобы попробовать себя в наборе в динамовскую академию", - поделился Залесный.
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