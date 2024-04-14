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Ворскла - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Ворскла - Шахтер: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 14.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Ворскла - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - УПЛ / Автор - невідомий

Новина українською

В воскресенье полтавчане и "горняки" проведут генеральную репитицию финала национального кубка, который пройдет в мае. Завтра, 14-го апреля в Полтаве команда Сергея Долганского будет принимать подопечных Марино Пушича.

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Предыдущая встреча между этими коллективами в первом круге УПЛ текущего сезона закончилась гостевым триумфом "Ворсклы" - 2:1. Этот же поединок рассудит бригада арбитров во главе с Александром Омельченко.

Матч 24-го тура УПЛ сезона 2023/24

14.04.2024. Полтава, "Ворскла" имени А. Бутовского

Арбитр: Омельченко Александр

"Ворскла" 13:00 "Шахтер"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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