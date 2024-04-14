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Кожушко: Вышел боевой матч, результат закономерен

Премьер-лига

Нападающий Кривбасса оценил игру с Рухом

Кожушко: Вышел боевой матч, результат закономерен

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Нападающий "Кривбасса" Олег Кожушко поделился мыслями о выездном матче 24 тура УПЛ против "Руха", 1:1.

Вчера вы забили гол в конце первого тайма. Вспомните, как это было...

Увидел, что Рафа бежит по флангу и смотрит на меня. Я открылся и получил передачу. Голкипер вышел из ворот, я пробросил мяч мимо него, и забил гол.

"Кривбассу" не очень удалось начало игры. "Рух" первые минут 15 несколько прижимал вашу команду...

Мы настраивались на тяжелую игру, такой она и получилась. "Рух" играет один в один. Плюс физически команда хорошо подготовлена. Да, сначала немного просели, после чего выровняли игру. Соперник также проседал и мы имели свои моменты. Боевой матч и результат, по моему мнению, закономерен.

Чего не хватило в концовке, чтобы удержать победу?

Где-то физически немного подсели, но это касается и соперника. Относительно гола я бы не сказал, что это наша ошибка. Возможно, где-то потеряли концентрацию. Трудно сказать.

Напомним, за этот сезон Кожушко сыграл 22 матча в чемпионате Украины, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативных передачи.

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Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов) Олег Кожушко
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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