Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кожушко: Вышел боевой матч, результат закономерен
Нападающий Кривбасса оценил игру с Рухом
Фото: fckryvbas.com
Нападающий "Кривбасса" Олег Кожушко поделился мыслями о выездном матче 24 тура УПЛ против "Руха", 1:1.
Вчера вы забили гол в конце первого тайма. Вспомните, как это было...
Увидел, что Рафа бежит по флангу и смотрит на меня. Я открылся и получил передачу. Голкипер вышел из ворот, я пробросил мяч мимо него, и забил гол.
"Кривбассу" не очень удалось начало игры. "Рух" первые минут 15 несколько прижимал вашу команду...
Мы настраивались на тяжелую игру, такой она и получилась. "Рух" играет один в один. Плюс физически команда хорошо подготовлена. Да, сначала немного просели, после чего выровняли игру. Соперник также проседал и мы имели свои моменты. Боевой матч и результат, по моему мнению, закономерен.
Чего не хватило в концовке, чтобы удержать победу?
Где-то физически немного подсели, но это касается и соперника. Относительно гола я бы не сказал, что это наша ошибка. Возможно, где-то потеряли концентрацию. Трудно сказать.
Напомним, за этот сезон Кожушко сыграл 22 матча в чемпионате Украины, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативных передачи.
Популярное сейчас
- Довбик лидирует в гонке бомбардиров, Лунин отстоял на ноль, а Динамо выбило Кривбасс со второго места. Главные новости за 13-е апреля
- Ворскла – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ
- Иран начал атаку на Израиль
- Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ
- Красотка дня. Невероятная жена одного из лидеров Барселони Марка-Андре Тер Штегена. ФОТО
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского