Артем Козак считает, что отсутствие Будковского - немаленькая потеря для Полесья

Полузащитник житомирского "Полесья" Артем Козак рассказал о том, как проходят тренировки и подготовка к матчу против "Колоса".

Главный месседж о нашем развитии, о нашей динамике роста, чтобы мы были игроками, которые не подстраиваются под команду соперника и играют в свой футбол, атакующий, агрессивный.

Эмиль Мустафаев - один из тех, благодаря голу которого, команда наконец прервала неутешительную серию без побед. Как вы понимаете, настроение в команде это очень улучшило.

Есть в этом какой-то положительный смысл, для команды это важно в психологическом плане. Я думаю, что мы то, что нарабатывали за эти несколько недель даже несмотря на поражения - оно дает свои плоды. Можно сказать, в некоторых ситуациях мы начинаем чувствовать друг друга лучше - поэтому чувствуется позитив, чувствуется фактор того, что мы растем в этом плане построения игры

Сегодня у "Полесья" домашняя игра с "Колосом". В первом круге соперники голов друг другу не забивали - тот поединок завершился нулями.

С "Колосом" будет тяжело. А когда было легко? Будет интересно, я думаю. Будет аншлаг здесь - и трибуны нас поведут вперед, я думаю и дадут силы. Очень хорошей силы и мотивации на поле для того, чтобы победить

Команде точно очень не будет хватать Филиппа Будковского. Форвард травмировался в матче с "Минаем". Все вы видели тот жуткий эпизод. Сейчас он на больничном.

Филиппа ребята все поддержали, каждый день спрашиваем у врача как его дела, как он себя чувствует. Он очень важный для нас игрок и в плане коллектива, и в плане футбольном. На поле он нам тоже нужен. Я скажу, что это для нас немаленькая потеря, то есть, надеюсь, что ребята смогут Филиппа полноценно заменить. Кто будет на поле, кто будет играть - поможет нам в этом.