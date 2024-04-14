УПЛ. Ворскла - Шахтер 0:1. Генеральная репетиция финала за горняками

Можно сказать, что впервые за несколько туров донецкий коллектив столкнулся с настоящим сопротивлением. Это касается как и физической борьбы, так и организованности в обороне. Конечно, в контексте владения никакой сенсации не произошло - гости с первых минут укротили мяч к своим ногам. Однако, подопечные Сергея Долганского хорошо держали структуру и не допускали разрывов в зонах.

Большинство игрового времени команды вели борьбу в центре поля и довольно трудно входили в последнюю треть друг друга. На помощь "горнякам" пришла ошибка Мякушко, которой гости успешно воспользовались, проведя стремительную контратаку. Кевин прорвался по левому флангу, прострелил на Зубкова, удар которого парировал Исенко. Однако на добивании тут как тут оказался Сикан. Этот гол стал уже 11-м для Даниила в текущем сезоне.

"Ворскла" хоть и хорошо закрывалась и сдерживала соперника, но своих особых моментов не создала. Под самый занавес первого тайма "Шахтер" мог удваивать преимущество в счете. Судаков, уже в традиционном для себя стиле, протащил кожаного на дриблинге и классно выкатил на Сикана, но форварду для оформления дубля откровенно помешал Конопля. Даже в трансляции было слышно, как возмущался Георгий: "Да сколько еще моментов нужно?!". Эмоции 10-го номера дончан можно было понять. Моменты и так возникают сложно, чтобы их так просто тратить.

Вторая половина встречи продолжилась по тому же сценарию. Гости катали мяч, а полтавчане организованно держали оборону. В общем, подопечные нидерландского специалиста боснийского происхождения действовали очень вяло, интенсивности своей команде изо всех сил пытался добавить тот же Судаков.

Казалось, так будет и до самого финального свистка, но в достаточно тривиальном эпизоде интриги данному противостоянию добавил Зубков. Александр влетел в голову лежащего Исенко, после того как тот зафиксировал мяч. Видно было, что вингер "горняков" убирал ноги, однако по правилам это чистое удаление. Арбитр встречи в лице Александра Омельченко показал красную - VAR подтвердил это решение.

После этого игра диаметрально изменила свой характер. По сути стороны поменялись местами. "Шахтер" подсел, а хозяева получили мяч под свой контроль. Вот только что делать с этим владением "зеленые" вообще не знали. Все же, построение позиционных атак - самый трудный компонент в футбольной науке. Здесь нужно и командное взаимодействие, и подбор исполнителей соответствующего уровня.

В итоге подопечные Долганского ничего не смогли конвертировать из этого статистического преимущества. И с течением времени, такое ощущение, что специально отдали круглого обратно гостям.

Можно констатировать, что "Ворскла" не могла, а "Шахтер" не хотел, кроме Судакова. В конце концов лидер "горняков" набегался и из-за судороги был вынужден покинуть поле за несколько минут до конца. Удаление Зубкова было призвано испортить игру команде Марино Пушича, но донецкая команда смогла перестроиться и методично довести матч до своего логического завершения. Именно в таких поединках и добываются титулы.

Да, действующий чемпион продемонстрировал не самую яркую свою игру, однако хозяева, даже играя в большинстве, вообще ничего не сумели создать впереди. Максимально тяжело "Ворскле" действовать первым номером против низкого блока. Поэтому результат встречи является абсолютно закономерным. Интересный матч, который однозначно дал определенную пищу для размышлений обоим наставникам. Особенно, для Сергея Долганского. Даже учитывая недостаток креатива, эта закрытая тактика может сработать в финале национального Кубка.

Матч 24-го тура УПЛ сезона 2023/24

14.04.2024. Полтава, "Ворскла" имени А. Бутовского

"Ворскла" - "Шахтер" 0:1

Гол: Сикан 22

"Ворскла": Исенко - Крупский, Пердута, Хрипчук, Якубу (Ковталюк 68) - Павлюк, Сиссоко - Кане, Челядин (Амилькар 82), Мякушко (Нестеренко 53) - Степанюк.

Запасные: Домолега, Ковталюк, Галас, Нестеренко, Вокрри, Толи, Амилькар, Сантана, Рамирес, Изотов, Островский, Прус.

Главный тренер: Сергей Долганский.

"Шахтер": Ризнык - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров - Крыськив - Зубков, Бондаренко (Назарина 74), Судаков (Степаненко 88), Кевин (Марлон 62) - Сикан (Траоре 73).

Запасные: Рудько, Траоре, Лемкин, Степаненко, Швед, Гочолеишвили, Келси, Педриньо, Мироши, Назарина, Марлон, Невертон.

Главный тренер: Марино Пушич.

Предупреждения: Крупский 72.

Удаление: Зубков 56.

Арбитр: Омельченко Александр.