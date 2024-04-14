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УПЛ. Ворскла - Шахтер 0:1. Генеральная репетиция финала за горняками

Премьер-лига
Обновлено

Полтавчане сумели навязать борьбу команде Пушича

УПЛ. Ворскла - Шахтер 0:1. Генеральная репетиция финала за горняками

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Можно сказать, что впервые за несколько туров донецкий коллектив столкнулся с настоящим сопротивлением. Это касается как и физической борьбы, так и организованности в обороне. Конечно, в контексте владения никакой сенсации не произошло - гости с первых минут укротили мяч к своим ногам. Однако, подопечные Сергея Долганского хорошо держали структуру и не допускали разрывов в зонах.

Большинство игрового времени команды вели борьбу в центре поля и довольно трудно входили в последнюю треть друг друга. На помощь "горнякам" пришла ошибка Мякушко, которой гости успешно воспользовались, проведя стремительную контратаку. Кевин прорвался по левому флангу, прострелил на Зубкова, удар которого парировал Исенко. Однако на добивании тут как тут оказался Сикан. Этот гол стал уже 11-м для Даниила в текущем сезоне.

"Ворскла" хоть и хорошо закрывалась и сдерживала соперника, но своих особых моментов не создала. Под самый занавес первого тайма "Шахтер" мог удваивать преимущество в счете. Судаков, уже в традиционном для себя стиле, протащил кожаного на дриблинге и классно выкатил на Сикана, но форварду для оформления дубля откровенно помешал Конопля. Даже в трансляции было слышно, как возмущался Георгий: "Да сколько еще моментов нужно?!". Эмоции 10-го номера дончан можно было понять. Моменты и так возникают сложно, чтобы их так просто тратить.

Вторая половина встречи продолжилась по тому же сценарию. Гости катали мяч, а полтавчане организованно держали оборону. В общем, подопечные нидерландского специалиста боснийского происхождения действовали очень вяло, интенсивности своей команде изо всех сил пытался добавить тот же Судаков.

Казалось, так будет и до самого финального свистка, но в достаточно тривиальном эпизоде интриги данному противостоянию добавил Зубков. Александр влетел в голову лежащего Исенко, после того как тот зафиксировал мяч. Видно было, что вингер "горняков" убирал ноги, однако по правилам это чистое удаление. Арбитр встречи в лице Александра Омельченко показал красную - VAR подтвердил это решение.

После этого игра диаметрально изменила свой характер. По сути стороны поменялись местами. "Шахтер" подсел, а хозяева получили мяч под свой контроль. Вот только что делать с этим владением "зеленые" вообще не знали. Все же, построение позиционных атак - самый трудный компонент в футбольной науке. Здесь нужно и командное взаимодействие, и подбор исполнителей соответствующего уровня.

В итоге подопечные Долганского ничего не смогли конвертировать из этого статистического преимущества. И с течением времени, такое ощущение, что специально отдали круглого обратно гостям.

Можно констатировать, что "Ворскла" не могла, а "Шахтер" не хотел, кроме Судакова. В конце концов лидер "горняков" набегался и из-за судороги был вынужден покинуть поле за несколько минут до конца. Удаление Зубкова было призвано испортить игру команде Марино Пушича, но донецкая команда смогла перестроиться и методично довести матч до своего логического завершения. Именно в таких поединках и добываются титулы.

Да, действующий чемпион продемонстрировал не самую яркую свою игру, однако хозяева, даже играя в большинстве, вообще ничего не сумели создать впереди. Максимально тяжело "Ворскле" действовать первым номером против низкого блока. Поэтому результат встречи является абсолютно закономерным. Интересный матч, который однозначно дал определенную пищу для размышлений обоим наставникам. Особенно, для Сергея Долганского. Даже учитывая недостаток креатива, эта закрытая тактика может сработать в финале национального Кубка.

Матч 24-го тура УПЛ сезона 2023/24

14.04.2024. Полтава, "Ворскла" имени А. Бутовского

"Ворскла" - "Шахтер" 0:1

Гол: Сикан 22

"Ворскла": Исенко - Крупский, Пердута, Хрипчук, Якубу (Ковталюк 68) - Павлюк, Сиссоко - Кане, Челядин (Амилькар 82), Мякушко (Нестеренко 53) - Степанюк.

Запасные: Домолега, Ковталюк, Галас, Нестеренко, Вокрри, Толи, Амилькар, Сантана, Рамирес, Изотов, Островский, Прус.

Главный тренер: Сергей Долганский.

"Шахтер": Ризнык - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров - Крыськив - Зубков, Бондаренко (Назарина 74), Судаков (Степаненко 88), Кевин (Марлон 62) - Сикан (Траоре 73).

Запасные: Рудько, Траоре, Лемкин, Степаненко, Швед, Гочолеишвили, Келси, Педриньо, Мироши, Назарина, Марлон, Невертон.

Главный тренер: Марино Пушич.

Предупреждения: Крупский 72.

Удаление: Зубков 56.

Арбитр: Омельченко Александр.

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Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк)
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1 голосов
Комментарии
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Вarcelinius
14.04.2024 в 15:35
С победой Шахтёр! Зубков молодец! Сконсолидировал команду.
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Комментарии 32
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Вarcelinius
14.04.2024 в 15:35
С победой Шахтёр! Зубков молодец! Сконсолидировал команду.
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Американец 2000
14.04.2024 в 15:33
Почему то мне кажется в финале Шахтёр просто уничтожит Ворсклу !!!
sticker
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aleks68
14.04.2024 в 15:30
генеральная репетиция финала?да ещё месяц до игры.случится может всё что угодно.и палка конечно стреляет один раз в год.по любому итог матча будет зависеть от настроя шахтёра на игру.увы но ворскле в еврокубках ничего не светит
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Американец 2000
14.04.2024 в 15:29
Всё таки работа Скрипника чувствуется ! Заложил неплохой фундамент !Ну и деньги Суркиса конечно влияли на Ворсклу очень заманчиво ((((Хорошо что всё хорошо закончилось !!!Сейчас в Украине одна команда достойная чемпионства - это Шахтёр !!!Настоящее лицо Динамо и никчемность тренера Шовковского все увидят в первых же играх международных , где не будет наших судей !
sticker
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.04.2024 в 15:22
без техничных бразил взламывать лес деревьев всё труднее и труднее
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.04.2024 в 15:21
верните кастильо вместо подливы!!!
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aleks68
14.04.2024 в 15:22
он в аренде до конца чемпионата
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.04.2024 в 15:24
я знаю, потому и требую!)))
 
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Море23 (Одесса)
14.04.2024 в 15:25
Лучше оставили Михайленко
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.04.2024 в 15:29
кого???
 
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Море23 (Одесса)
14.04.2024 в 15:20
Судейка все спорные в пользу Ворсклы а потом ещё и удаление .пушичь не меняет ходячего по полю Бондаренко а меняет самого активного и скоростного Кевина в меньшинстве .из за этого Бондаренко запорол контратаку
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.04.2024 в 15:19
ну и зубкову скорее жк, нежели кк, т.к. была попытка игры в мяч и ЗА пределами вратарской
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.04.2024 в 15:16
крыськив, по ходу, во время игры не успевает вспотеть)))
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tekutiev (донецк,Украина)
14.04.2024 в 15:14
всех с победой!зубков конечно идиот,но ещё больше тупит бондаренко.так играть нельзя
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.04.2024 в 15:11
рагули, вы слушали, как ЧИСТО по-украински отвечает судаков, который родился и рос на востоке украины, на вопросы после матча? ни одного "косяка" не было, в отличие от кобиных/виртов и т.п. у долганского один "косяк" - "то есть"
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scorpius (Ck)
14.04.2024 в 15:11
Прямая КК это пропуск Зубковым двух матчей с Зарей, думаю что Пушич должен дать шанс Шведу на эти игры
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.04.2024 в 15:06
ну и судаков при всех его креативных действиях порой поступал вообще нелогично, удерживая мяч
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scorpius (Ck)
14.04.2024 в 15:07
он хотя бы не бегал трусцой как все остальные)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.04.2024 в 15:12
так скауты же ж!)))
 
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scorpius (Ck)
14.04.2024 в 15:13
то надо им сказать пусть за Бондаренко, Сиканом и остальными поленьями следят, может тоже забегают
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.04.2024 в 15:15
у тех потенциальных клубов нет столько денег, чтобы оплачивать перелёты своим скаутам)))
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.04.2024 в 15:04
ворскла - команда чисто для контратак
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tekutiev (донецк,Украина)
14.04.2024 в 15:15
хорошо что там такие игроки
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scorpius (Ck)
14.04.2024 в 14:59
Зубков - терминатор х*ев, довольно спокойную игру Шахтера превратил в нервную победу. Надеюсь с Судаковым ничего серьезного.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.04.2024 в 15:01
забей деревья свои голы в первом тайме - и выиграли бы спокойно, и без удаления у нервов
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.04.2024 в 15:01
*И нервов
 
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scorpius (Ck)
14.04.2024 в 15:04
На то они и деревья, чтоб реализовывать 1 из 4-5 моментов.
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.04.2024 в 15:05
это если в них бить с расчётом на отскок (как свояк в бильярде)
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.04.2024 в 14:58
с победой! сикан и зубков - деревья, подлива - бездонное дно!
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Море23 (Одесса)
14.04.2024 в 15:22
Зубков как раз самый техничный в Шахтера вместе с судаковым
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aleks68
14.04.2024 в 15:24
если бы ещё забивал почаще
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.04.2024 в 15:28
техничные игроки играют и бьют по пустым воротам с 3 метров НЕМНОГО иначе. в этом и кроется смысл слова "техника". подлива тоже типа "техничный", но он же слишком нежный для мужской игры. он схож по конституции с палмером, но тот алень берёт на себя игру, делает в матче 100500 ударов с любых дистанций, потому и забивает чаще
 
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