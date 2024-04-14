Левый Берег - не для моряков. Заря - Черноморец 1:0

Можно смело говорить, что и "Заря" и "Черноморец" подходили к очному матчу 24-го тура между собой без серьёзных турнирных задач. Обе команды вряд ли вылетят, да и в зону еврокубков вряд ли пробьются.

"Заря" уверенно начала весеннюю часть сезона, в семи матчах проиграв только два матча (и оба – "Динамо") и отдалилась от зоны вылета. "Черноморец" весной (впрочем, как и осенью) нестабилен, но зато играет весело и даже валидольно, набирая, впрочем, свои очки, которые позволяют команде оставаться в середине таблицы.

У "Зари" главная проблема – травма Герреро, из-за которой форвард не попал даже в заявку – панамца на острие довольно неожиданно заменил Горбач. В целом же, стартовый состав луганчан оказался более-менее ожидаемым.

У моряков тоже все оказалось наигранно – почти тот же состав, что и в матче с "Александрией". Разве что появился Авагимян, который отсидел дисквалификацию и вышел номинально центрнапом да Альваренга заменил Брагару, который пропускал сегодняшний матч из-за перебора карточек.

"Заря" на правах хозяев начала игру с контроля, пытаясь найти щели в обороне "моряков". И нашли ее после верховых навесов. Сначала Горбач после углового опасно, но мимо пробил головой, а еще через три минуты в подобном стиле все-таки открыл счет в матче. Навес с фланга, и Игорь остался почему-то совершенно сам в центре штрафной (привет центрбекам ЧО), не сильно но точно кивнул головой – 1:0.

Так "Заря" повела в счете уже на 13-й минуте, однако продолжала в первом тайме выдавать больше остроты. Луганчане играли более открыто, весело, да еще и оборона гостей им это позволяла. Кирюханцев дважды неплохо пробивал низом, но оба раза чуть мимо. Горбач пяткой классно вывел Яцыка почти один на один, но Александр затянул с ударом, а затем уже ткнул в Варакуту.

В общем, одесситам повезло, что на перерыв они ушли еще при таком счете.

Второй тайм по течению игры слабо отличался от первого. "Заря" продолжала создавать и транжирить моменты, играя уже правда на контратаках. Горбач как минимум мог делать хет-трик, но постоянно то не успевал, то затягивал с ударом, дождавшись защитников, за чем с трибуны наблюдал травмированный Герреро. Апогей матч – уже в компенсированное время вышедший на замену Жуниньо вывалился один на один но пробил мимо.

В общем, луганчане насобирали, но также и загубили моментов точно на пару матчей. Что не может не беспокоить тренерский штаб, потому что так можно и доиграться.

"Черноморец"? После перерыва гости вроде и владели мячом, пробовали создавать позиционные атаки, но совершенно ничего острого придумать против уверенно обороны "Зари" не смогли.

1:0, минимальная победа "Зари", хотя забивать должны были луганчане намного больше и совершенно пресная игра "Черномрца" в атаке и неуверенная в обороне.

24-й тур УПЛ, сезон 2023/24

04 апреля, Киевская область, Стадион "Левый Берег"

Судья: Владимир Новохатний (Черкассы)

"Заря" (Луганск) - "Черноморец" (Одесса) 1:0

Голы: Горбач (13)

Предупреждения: Жуниньо

"Заря": Сапутин, Батагов, Джордан, Бутко, Вантух, Башич, Кирюханцев (Жуниньо, 73), Яцик (Бугай, 88), Чурко (Дришлюк, 81), Антюх (Мишнев, 88), Горбач (Ндур, 73)

"Черноморец": Варакута, Путря (Голуб, 90+1), Гучек, Салюк, Васильев, Бадибанга, Альваренга, Кузык (Зе Гомеш, 80), Ермаков, Штогрин, Авагимян (Присяжнюк, 80)