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Металлист 1925 - Днепр-1. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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Металлист 1925 - Днепр-1: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Металлист 1925 - Днепр-1. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Завтра, 15-го апреля подопечные Виктора Скрипника и Юрия Максимова очным поединком ознаменуют официальное завершение 24-го тура УПЛ. Номинальным хозяином поединка будет харьковский "Металлист 1925".

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"Желто-синие" продолжают свое падение в турнирной таблице и сейчас опережают последний "Минай" лишь на два зачетных балла. В весенней части харьковчане расписали две ничьи, в других же поединках непременно были зафиксированы поражения.

В свою очередь днепровский коллектив тоже не лучшим образом для себя вкатился во вторую часть украинского первенства после выхода из зимней спячки. За шесть туров спортклубовцы набрали 9 очков, из 18 возможных.

Очки позарез нужны обеим командам, чтобы исправлять ситуацию. Поэтому поединок обещает быть интересным и интригующим, даже для нейтрального зрителя.

Матч 24-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Металлист 1925" - "Днепр-1" состоится в понедельник, 15-го апреля 2024-го года, в 18:00.

Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
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