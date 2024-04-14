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Юрий Коваль про результат с Черноморцем: для нас это тяжелая и важная победа

Премьер-лига

Луганский клуб отрывается от зоны плей-офф на вылет

Юрий Коваль про результат с Черноморцем: для нас это тяжелая и важная победа

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Благодаря единственному голу Игоря Горбача, "Заря" оказалась сильнее одесского "Черноморца". Главный тренер луганского клуба Юрий Коваль прокомментировал эту победу после поединка:

"В Одессе очень хорошая тренерская команда. Они демонстрируют интересный футбол. Поэтому и сегодня была интересная игра. Спасибо ВСУ за то, что дают нам возможность играть, играть без тревог, как сегодня. Хотя с такими соседями это очень трудно. С нашей стороны был хороший поединок. Нам нужен результат. У "Черноморца" более стабильное турнирное положение. Для нас это тяжелая и важная победа! Горбач очень хороший игрок. Воспитанный, в том числе в футбольном плане. Дай Бог, будет забивать чаще в следующих матчах."

Добавим, что "Заря" после 22 сыгранных поединков находится на 11-й позиции, имея в своем активе 26 очков. Следующий свой матч луганский клуб проведет 18 апреля против лидера чемпионата - донецкого "Шахтера".

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Источник:
ФК Зоря
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
14.04.2024 в 20:04
Заря молодцы одели украинского Гвардиолу ГРИ --стыдно за ЧО вообще нет игры 12 проигрышей и это ещё не конец --противно было смотреть на балет ЧО
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
14.04.2024 в 20:04
Заря молодцы одели украинского Гвардиолу ГРИ --стыдно за ЧО вообще нет игры 12 проигрышей и это ещё не конец --противно было смотреть на балет ЧО
Ответить
0
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